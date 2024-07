DRK: Co najmniej 80 chrześcijan zabitych w ciągu tygodnia

We wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga (DRK) po raz kolejny doszło do niszczycielskich ataków na mieszkających tam chrześcijan. Lokalni partnerzy Open Doors donoszą, że między 4 a 10 czerwca co najmniej 80 chrześcijan zostało zabitych w serii ataków w prowincji Północne Kiwu.

Ataki w czasie żniw tworzą „atmosferę strachu”

4 czerwca o 8 rano uzbrojeni napastnicy zabili 16 chrześcijan (10 mężczyzn i 6 kobiet) w wiosce Masau na terytorium Beni w prowincji Kiwu Północne. Bandyci podpalili osiem domów. Kilka osób zostało uznanych za zaginione po tym incydencie.

Najpoważniejszy jak dotąd incydent w tym miesiącu miał miejsce 7 czerwca 2024 r. na obszarze Masala, Mahihi i Keme na terytorium Beni w prowincji Kiwu Północne. Pastor Kambale Aristote z lokalnego kościoła „CECA20” donosi: „ADF [Sojusz Sił Demokratycznych] zabił ponad 50 chrześcijan i spalił ich w drewnianych domach. Sprzęt używany do wydobywania ciał były tak przeciążony, że niektórych zmarłych trzeba było pozostawić w szczątkach ich domów”. Ofiary należały do czterech różnych kościołów; wiele z nich pracowało na swoich polach, gdy rozpoczął się atak. ADF zabiło ich maczetami i karabinami, a innych spaliło w ich domach.

Następnego dnia, 8 czerwca, ADF zaatakowało wioskę Makodu, a 10 czerwca nastąpił atak na wioskę Masuku. Według pastora Aristote w ostatnich atakach zginęło ponad 80 chrześcijan w ciągu zaledwie jednego tygodnia.

Przywódca kościoła z miasta Mangina powiedział lokalnym współpracownikom Open Doors, że z powodu powtarzających się ataków panuje „ogólna atmosfera strachu”.

Ataki pomimo operacji wojskowej – chrześcijanie wierzą tylko w modlitwę

Ataki miały miejsce pomimo trwającej na terytorium Beni operacji wojskowej. Zaangażowane są w nią zarówno siły pokojowe ONZ (MONUSCO) stacjonujące w kraju, jak i jednostki wojskowe z Ugandy i

Demokratycznej Republiki Konga.

W oświadczeniu z dnia 10 czerwca 2024 r. rząd kongijski potwierdził, że doszło do ataków ze strony ADF, w wyniku których byli zabici i ranni, a także poniesiono znaczne straty materialne. Rząd potwierdził swoją determinację, aby pomóc rodzinom w pochówku zmarłych bliskich i zapewnić opiekę rannym.

Jo Newhouse, ekspertka ds. Afryki i rzeczniczka Open Doors na Afrykę Subsaharyjską, powiedziała: „Częstotliwość, z jaką ADF nadal atakuje społeczności chrześcijańskie we wschodniej części DR Konga, jest przerażająca. […] Ciągłe ataki uderzają w chrześcijańskich rolników w czasie, gdy przygotowują się do żniw. Pozbawia to wiele rodzin środków do życia i zmusza je do ucieczki na obce terytoria. […] Ponadto kościoły w zaatakowanych wioskach musiały zostać zamknięte. Wzywamy społeczność międzynarodową do zrobienia wszystkiego, co w jej mocy, aby wpłynąć na rząd DRK w celu zapewnienia niezawodnej i rozpoznawalnej ochrony wszystkim dotkniętym społecznościom oraz udzielenia przesiedleńcom wsparcia, którego potrzebują w tych okolicznościach”.

Pastor Aristote ma specjalną prośbę do chrześcijan: „Tak naprawdę chodzi o modlitwę, tylko o modlitwę. Jesteśmy przekonani, że celem ADF jest, aby wszyscy ludzie zostali muzułmanami. To dlatego prześladowania mają miejsce na tak dużą skalę. Prosimy wszystkich chrześcijan o dalszą modlitwę za nas!”.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2024 Demokratyczna Republika Konga zajmuje 41. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani z powodu wiary.

za Open Doors Polska