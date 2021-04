Cory Asbury i jego wyczekiwany album ‘To Love A Fool’

„To Love A Fool” to długo wyczekiwana druga płyta nominowanego do nagrody Grammy piosenkarza i tekściarza z Bethel Music, Cory’ego Asbury. Producent albumu, Paul Mabury, współpracuje także m.in. z Lauren Daigle i NEEDTOBREATHE. Składająca się z 10 utworów płyta prezentuje najbardziej bezbronne oblicze wokalisty. Asbury rozmyśla nad miłością Boga, z którą nic nie może się równać, jednocześnie ją wywyższając.

„Czułem, że to najbardziej owocny sezon pisania w całym moim życiu”

Muzyk wybrał główne tematy albumu podczas swojego rocznego urlopu w 2019. Na przykład w utworach „Dear God”, „Unraveling” czy „I’m Sorry” Asbury dzieli się swoimi intymnymi przemyśleniami. Piosenka „The Father’s House” to chwila zwycięstwa, a „Nothig More Than You” – piękne poddanie się Bogu.

– Wydaje mi się, że osiem piosenek napisałem w ciągu dwóch tygodni – wspomina Cory Asbury. – Nie mogłem przestać. W nocy nie byłem nawet w stanie spać, a kiedy już udawało mi się zasnąć, ciągle miałem jakieś sny. Widziałem w nich piosenki i pomysły na utwory. Czułem, że to najbardziej owocny sezon pisania w całym moim życiu. Zupełnie jakby niebo się otworzyło, a Bóg nagle zaczął mówić. To było wspaniałe.

Autor o nazwie albumu 'To Love A Fool' – „Najwyższy Król Niebieski WYBRAŁ, że pokocha głupca”

– Nazwa albumu pochodzi z jednego z wersów z „Nothing More Than You”. Chodzi o fragment „The highest King of Heaven CHOSE to love a fool” (Najwyższy Król Niebieski WYBRAŁ, że pokocha głupca) – wyjaśnia. – To piękny paradoks. Zarówno podczas pracy nad tym, jak i pierwszym albumem, czułem, że nie mogę przestać rozmyślać nad Bożą miłością. Po prostu utknąłem.

– On nie jest jakimś małostkowym księgowym, który wychyla się z balkonu w Niebie i tylko czeka, aż się potkniemy – mówi Cory Asbury. – Nie, Jego miłość nie pamięta błędów. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że zbliżył się do niego. Odrzuca nasz grzech tak daleko, jak wschód od zachodu. Jako że On kocha nas, my uczymy się kochać samych siebie. To zdumiewająca myśl. Choć jesteśmy głupcami, musimy nauczyć się kochać siebie samych.

Utwór „The Father’s House” stał się prawdziwym hitem. Przez przynajmniej 9 tygodni znajdował się na 1. miejscu listy przebojów Christian AC Monitored. Trafił też na listy Christian Airplay i Christian AC Indicator. Nad tekstem pracowali Asbury, Hulse i Ben Hastings z Hillsong UNITED.

Cory Asbury i jego osiągnięcia…

Jest jednym ze znanych na całym świecie muzyków z Bethel Music. Ponadto może już poszczycić się nominacją do nagrody Grammy, trzema nagrodami Dove i dwiema nagrodami K-LOVE Fan. Sławę przyniósł mu hit „Reckless Love”, piosenka tytułowa z jego debiutanckiego albumu z 2018 r. Przez 18 tygodni utwór ten zajmował 1. miejsce na chrześcijańskich listach przebojów, a fani odsłuchali go setki milionów razy. Singiel zdobył również tytuł Chrześcijańskiej Piosenki Roku 2019 ASCAP.

Cory Asbury wziął też udział w Revival’s In The Air, projekcie Bethel Music, zdobywcy nagrody Dove nominowanego też do nagrody Grammy. Usłyszymy m.in. utwór „Egypt”, który celebruje wierność Boga, a także spontaniczne „Breathe/Rest”, oba w wykonaniu Asbury’ego. Muzyk mieszka z żoną i czwórką dzieci w stanie Michigan, gdzie służy jak pastor uwielbieniowy w Radiant Church.

Autor: Herb Longs

Źródło: The Christian Beat

