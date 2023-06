Colton Dixon – Canvas

Liczące 7 utworów najnowsze wydawnictwo Extended Play (mini-album) Coltona Dixona (wytwórnia Atlantic) jest już dostępne na rynku, z jego najnowszym przebojem, szeroko oczekiwanym nowym singlem ‘My Light’, który zdążył już wskoczyć na 27 miejsce na chrześcijańskiej liście przebojów Billboardu w tym tygodniu, a który jest już nadawany na ponad 50-ciu rynkach muzycznych o kluczowym znaczeniu, takich jak min. SiriusXM, Chicago, Dallas, Atlanta, Tampa, St. Louis, Kansas City, Nashville, czy Orlando.

Elementem kampanii wspierającej muzyczny projekt artysty będzie występ w programie Fox&Friends planowany na dzień 21 maja, jak również w Kelly Clarkson Show, przewidziany 8 czerwca.

Ponadto, oprócz wydania mini-albumu, Dixon, wraz z Jordan Feliz, ogłosili wspólną trasę koncertową Love&Light po amerykańskich miastach, mającą odbyć się tej jesieni. Fani mogą wysyłać sms-y o treści ‘Love&Light’ na nr (615) 845-4896 po informacje o terminach koncertów i przedsprzedaży biletów.

Krążek CANVAS z utworem ‘The Light’ ukazał się niedługo po największym utworze w karierze Dixona jak dotąd, czyli ‘Build a boat’, który, po 10 tygodniach, stał się najdłużej utrzymującym się numerem 1 Mediabase AC w chrześcijańskich rozgłośniach w całym roku 2022, współtworząc ‘Build a boat’ z wielokrotnym autorem platynowych przebojów, zdobywcą wielu nagród, gwiazdorem muzyki country Gabby Barrett’em. Obydwa utwory ukazały się po jego debiucie z wytwórnią Atlantic Records, czyli utworze ze szczytu list przebojów ‘Miracles’, który odnotował ponad 94 miliony odtworzeń na platformach streamingowych na całym świecie.

Wspominając krążek CANVAS, Dixon zauważa, iż ‘życie to kwestia perspektywy – jak postrzegamy różne jego etapy, oraz wszystko to, co one niosą ze sobą’. ‘Na przykład, takim błogosławieństwem są dla nas nasze bliźnięta. Kiedy się pojawiły, uświadomiliśmy sobie jak cenne jest życie ludzkie. Jedną z rzeczy, którą zauważyłem, to ta, że życie jest lepsze, kiedy przeżywasz je z innymi. Kiedy znalazłeś kogoś, kto wydobędzie z ciebie to, co najlepsze. Kogoś, kto obróci twój zamęt w coś pięknego. Dla mnie samego, to właśnie Bóg był tym nieustannym przypomnieniem dla naszej rodziny, że nie musimy iść przez życie w pojedynkę. Każdy dzień to białe płótno, niezapisana karta, by żyć całą pełnią, by postrzegać świat i ludzi wokół w nowy sposób.’

Oprócz utworu ‘My Light’ oraz obydwu wersji ‘Build a boat”, CANVAS zawiera cztery inne piosenki, w tym brzmiący bardzo jak hymn ‘Giants’, którego autorem i producentem jest nominowany do nagrody Grammy Joe London (współpracował min. z Jason Derulo, Lizzo, Thomas Rhett), napisany pod pianino ‘Hold onto hope’, pełne wokalnego ognia wykonanie ‘Unbreakable’, czy wreszcie łagodny ‘Canvas’, utwór przewodni płyty.

Autor: Jessie Clarks

Tłumaczenie: Konrad M.

źródło: TCB

