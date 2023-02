Colton Dixon i jego album „Identity”

W 2017 roku Colton Dixon wydał swoją trzecią płytę studyjną „Identity”. Różniąca się stylistycznie od jego poprzednich projektów, łączy elementy pop z tradycyjnym dla Dixona brzmieniem alternatywnego rocka. Album w wersji luksusowej obejmuje 17 utworów i jest podzielony na trzy różne muzycznie części: umysł, ciało i duch, z których każda ma własne, instrumentalne interludium.

„Pracując nad ‘Identity’ miałem znacznie więcej frajdy, niż w czasie pracy nad którąkolwiek poprzednią płytą” – powiedział Dixon. „Wypróbowałem tu wiele nowych rzeczy i ogromnie się cieszę, że będziecie mogli ją w końcu usłyszeć. Bardzo mnie ekscytuje, że w trakcie słuchania przejdziecie ze mną drogę przez umysł, ciało i ducha”.

Krytycy

Krytycy z uznaniem przyjęli nowe brzmienie, nazywając „Identity” „płytą, której nie chcielibyście pominąć” (TheChristianBeat.org) i chwaląc jej „zaraźliwe” ścieżki (CCM Magazine), jednocześnie zwracając uwagę, że „jest wiele powodów, by uwielbiać tę płytę” (JesusFreakHideout).

Pierwszy singiel z płyty Dixona, „All That Matters”, szybko zdobył popularność radiową, trafiając do pierwszej piątki w zestawieniu Hot AC i pierwszej piętnastki na liście National Christian Audience. Piosenkę przedstawił w ekskluzywnym materiale magazyn „Billboard”, podczas gdy „PEOPLE Magazine” zaprezentował jej oficjalny wideoklip.

Płyta „Identity” zawiera utwór „The Other Side”, zainspirowany wydarzeniem sprzed kilku lat, jakim była strata młodszego brata żony Dixona, Annie, oraz siłą, jaką miała w tym czasie jej rodzina.

Więcej o „Identity” mówiono w FOX News, The Eric Mataxas Show i Christian Today, a tuż po premierze płyty Dixon trafił na okładkę CCM Magazine.

W roku wydania albumu Dixon ofbył zimową trasę koncertową, w której towarzyszyli mu m.in. Crowder i Britt Nicole.

Na płycie Delux:

1. Identity

2. All That Matters

3. Brand New Life

4. Technicolor

5. In My Veins

6. Down

7. I Would Choose You

8. Warriors

9. Human

10. No Greater Love

11. Breathe

12. High

13. The Other Side

14. Autopsy

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat

