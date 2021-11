Citizens wydał album „The Joy Of Being Together”

Zespół Citizens na nowo zaaranżował swój nominowany do nagrody Dove album „The Joy of Being”. Nową wersję płyty nagrano na żywo i zatytułowano „The Joy of Being Together”. Oprócz oryginalnych piosenek usłyszymy 6 dodatkowych utworów, które już miały swoją premierę.

Świętując fakt, że grają wspólnie od 10 lat, członkowie zespołu nagrali płytę w kościele niedaleko Uniwersytetu Waszyngtońskiego.

– 10 lat temu poznaliśmy się w Seattle. Miało to miejsce w starym budynku kościelnym niedaleko Uniwersytetu Waszyngtońskiego – wspominał Zach Bolen, lider Citizens. – Dziesięć lat później znaleźliśmy się w tym samym miejscu, aby nagrać „The Joy of Being Together”. Dużo się wydarzyło, odkąd pierwszy raz się tu spotkaliśmy. Przede wszystkim założyliśmy zespół. Jednak jeszcze ważniejszą kwestią jest dar przyjaźni na całe życie. Tym projektem świętujemy miłość, jaką obdarza nas Bóg i jaką obdarzamy się wzajemnie.

W „The Joy of Being Together” chodzi o pełnię życia w Jezusie, o relacje z innymi i otrzymywanie darów i wyzwań wynikających z wzajemnej bezbronności. Pandemia stworzyła fizyczną barierę, która oddzieliła nas od siebie. W praktycznym więc sensie płyta ta opowiada o spotykaniu się z innymi i robieniu tego, co się kocha.

Oryginalna, nagrana w studiu płyta „The Joy of Being” odzwierciedlała pewne przemyślenia zespołu. Dotyczyły odcinania się od rozpraszaczy i szukania najprawdziwszej, najważniejszej wartości w radości z tego, że Bóg nas kocha. Teraz, kiedy coraz więcej ludzi spotyka się po długim czasie odosobnienia, zespół chce podzielić się utworami w nowej aranżacji. Muzycy pragną uchwycić radość z bycia razem.

– Zostaliśmy stworzeni, aby być razem. Mamy przecież być dla siebie nawzajem odbiciem piękna i tajemnicy Boga, nosząc w sobie Jego obraz – powiedział Bolen. – Najwięcej uczymy się o Bogu poprzez historie i doświadczenia. Zyskujemy wtedy dużo więcej, niż gdybyśmy byli pozostawieni sami ze swoimi myślami. Przyjaźń to ogromny powód do radości.

„The Joy of Being” nominowano do 52. nagrody Dove w kategorii „Najlepszy rockowy/współczesny album roku”. Rozdanie nagród odbędzie się 19 października w Allen Arenie w Nashville.

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat

