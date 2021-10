Nowy album Newsboys – Stand

Znany i lubiany zespół Newsboys wydał 1 października nowy album zatytułowany „Stand”. Pierwszy utwór z płyty, „Magnetic”, wspina się już na coraz wyższe miejsca na listach przebojów. „Stand” to najnowsza pozycja na długiej liście znanych na całym świecie, nagradzanych i wpływających na słuchaczy propozycji muzycznych zespołu.

– Odpoczynek od tras i czas spędzony w domu podczas pandemii podarowały mi czas spędzony nieprzerwanie w studiu – powiedział główny wokalista, Michael Tait. – Spędziłem mniej więcej rok w domu, myśląc, jaką muzykę chcę tworzyć i pisząc piosenki. Pracowałem też w studiu nad projektem, który ostatecznie przerodził się w „Stand”. Wiedziałem, że chcieliśmy stworzyć płytę, która odpowiadałaby okolicznościom, w jakich się wszyscy znaleźliśmy. Właśnie tak zrobiliśmy.

Duncan Phillips, perkusista, przytaknął.

– Zaangażowanie Taita i jego celowe działanie na każdym etapie nagrywania sprawiły, że „Stand” jeszcze wyraźniej pokazuje, kim jesteśmy jako zespół. Michael jest świetnym tekściarzem, a ta płyta tylko to podkreśliła.

Muzyczna przygoda Newsboys

Muzyczna przygoda Newsboys rozpoczęła się w Australii. Od tamtego momentu zespół stworzył niezliczoną ilość hitów, które figurowały na szczytach list przebojów. Wśród ich najbardziej znanych piosenek znajdziemy na przykład „We Believe”, „Born Again” i „God’s Not Dead”, utwór, który stał się zawiązką dla serii filmów pod tym samym tytułem. Newsboys sprzedali ponad 10 mln egzemplarzy swoich 23 albumów. Ponadto otrzymali jeden certyfikat sprzedaży Double Platinum i osiem złotych certyfikatów. 33 z ich piosenek otrzymały tytuł hitów radiowych nr 1. Zespół był też czterokrotnie nominowany do nagrody GRAMMY, otrzymał dwie nagrody American Music i wiele nagród Dove.

„Stand” – lista utworów:

Magnetic

Ain’t It Like Jesus

I Still Believe You Are Good

Clean

Stand

Blessings On Blessings

Come Through

No Doubt

Never Too Far Away

Won’t Be Afraid

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat

