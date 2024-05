Pewna chrześcijańska książka może kosztować miliony na londyńskiej aukcji

Niezwykły kawałek historii chrześcijaństwa ma szansę trafić na pierwsze strony gazet podczas zbliżającej się aukcji w Londynie, jako że oryginalny Kodeks Crosby-Schøyen, uznawany za jedną z najwcześniejszych chrześcijańskich ksiąg liturgicznych, ma osiągnąć cenę z łatwością przekraczającą 2 miliony funtów.

Spisany na egipskim papirusie w latach 250-350 n.e. i wykonany w jednym z najwcześniejszych chrześcijańskich klasztorów, kodeks reprezentuje kluczowy moment w ewolucji tworzenia książek.

W rozmowie z Reuters Eugenio Donadoni, starszy specjalista ds. rękopisów średniowiecznych i renesansowych w Christie’s, podkreślił znaczenie tego kodeksu.

To właśnie w tym okresie, w tym okresie przejściowym, kiedy zwój papirusu zaczyna przekształcać się w formę kodeksu. Tak więc książki, jakie znamy dzisiaj. A to, co mamy w tej książce, to najwcześniejsze znane teksty dwóch ksiąg Biblii” – powiedział.

Składający się ze 104 stron z 52 kartami, skrupulatnie zapisanymi w ciągu czterech dekad, kodeks zawiera na swoich starożytnych stronach teksty, w tym fragmenty biblijne z Jonasza, 2 Machabeusza 5:27 – 7:41, 1 Piotra, Melito z Sardis Peri Pascha 47 – 105 oraz niezidentyfikowane kazanie na Poranek Wielkanocny.

Donadoni przypisywał jego zachowanie suchemu klimatowi Egiptu, podkreślając, że dzięki takim warunkom do dnia dzisiejszego przetrwało zaledwie kilka ksiąg z III i IV wieku.

„Wszystkie najważniejsze znaleziska rękopisów chrześcijańskich, jakie mieliśmy w XX i pod koniec XIX wieku, skupiają się w Egipcie w tych bardzo ściśle określonych warunkach klimatycznych” – wyjaśnił.

Kodeks pierwotnie odkryty w latach 50. XX wieku, kodeks trafił na Uniwersytet Mississippi aż do 1981 roku, kiedy to został nabyty przez dr Martina Schøyena, znanego kolekcjonera manuskryptów.

Obecnie wystawiony na widok publiczny w Christie’s New York od 2 do 9 kwietnia, kodeks Crosby-Schøyen trafi pod młotek w Londynie 11 czerwca, obiecując przyciągnąć zarówno kolekcjonerów, jak i naukowców swoim niezrównanym znaczeniem historycznym.

Autor: Ducan Williams

Źródło: Christian Today