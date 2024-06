Były premier Australii odważnie mówi o swojej wierze w Jezusa

Były przywódca ważnego kraju odważnie wyznaje swą chrześcijańską wiarę w nowej książce pt. „Plans for Your Good” (ang. 'Plany dla Twojego Dobra’)

Scott Morrison może być kimś, kto nie jest tak rozpoznawalny jak inne postaci mu współczesne, powiedzmy jak np. Boris Johnson (były premier Wielkiej Brytanii, przyp. tłum.), niemniej jednak, będąc przywódcą państwa spoza granic USA, Morrison zostawił swój istotny ślad w polityce międzynarodowej jako polityk, który wykuwał głębszą więź między Stanami Zjednoczonymi a Australią.

Od roku 2018, aż do roku 2022, Morrison służył jako premier Australii, uzyskując niespodziewaną re-elekcję na ten urząd w roku 2018, nazwaną nawet „Cudem Morrisona” przez lokalne australijskie media. Co ciekawe, warto pamiętać, iż jego czteroletnia kadencja to okres siejących spustoszenie pożarów australijskiego buszu, historycznych powodzi oraz zdarzającej się raz na sto lat globalnej pandemii.

Za szerokim uśmiechem i luźnym obejściem kryje się jednak człowiek o mocnych przekonaniach, zaprawiony przez dekady uczestnictwa w szorstkim i bezpardonowym świecie służby w administracji rządowej.

„Polityka to bardzo brutalne zajęcie”, powiedział Morrison stacji CBN News podczas wizyty w waszyngtońskim biurze redakcji, w ramach turnee promującego napisaną przez siebie książkę. „Stany Zjednoczone nie są tu wyjątkiem,”dodał.

W wywiadzie dla CBN poruszonych zostało wiele wątków, które przewinęły się do dziś, a które miały swój początek w odległych czasach w jego życiu, gdy pełnił rolę polityka i znanego w świecie przywódcy; sam wywiad jednak rozpoczął się od tematu wojny Izraela z Hamasem.

„Izrael posiada wszelkie prawo aby się bronić,” zadeklarował autor książki. „Za każdym razem, kiedy rozmawiam o tym wymieniam dzień 7 października tak często jak tylko mogę, ponieważ świat jakby o tym dniu zapomniał.” (dzień zmasowanego ataku rakietowego dokonanego przez Hamas na terytoria państwa Izrael, przyp. tłum.)

Morrison połączył niedawne wzmożenie nastrojów antysemickich z brakiem wsparcia dla państwa Izrael.

„Ja z pewnością nie pozostawię ich (tzn. państwa Izrael, przyp. tłum.) samym sobie. I wiem też, że wielu innych chrześcijan na całym świecie nie porzuci ich i będzie ich wspierać – a my powinniśmy modlić się za nich,” stwierdził.

„My powinniśmy modlić się również za naród Palestyny – oto, by kiedyś i oni doczekali się rządu, który dbałby o ich zdrowie, dobrobyt i edukację swoich dzieci, zamiast kopania tuneli i przypuszczania ataków,” dodał, nie dołączając się do apeli płynących z wielu krajów wzywających Izrael do zaprzestania działań militarnych.

Kiedy rosyjski prezydent Vladimir Putin przesądził o inwazji na Ukrainę w kwietniu 2022r., Morrison szybko potępił ten czyn i wsparł walczącą ofiarę agresora pieniędzmi oraz dostawami sprzętu. Powiedział wtedy stacji CBS, że logika, którą zastosował wspierając Ukrainę odzwierciedla jego obecne stanowisko względem Izraela.

„To, co czyni w chwili obecnej Rosja, wyraźnie podoba się Iranowi, wyraźnie podoba się Chinom. Oni wszyscy idą ramię w ramię,” wyjaśnił. „Pomimo, iż nie łączy ich historyczna przyjaźń, na podobieństwo tej, którą my posiadamy na przykład ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, ich cele są takie same: podważyć Stany Zjednoczone, podważyć porządek oparty na zasadach, który jest porządkiem zapewniającym wolność.”

Morrison wskazał na regionalnego sąsiada Australii – Chiny, oraz ich nieformalny sojusz z Rosją, Iranem i Koreą Północną, jako przyczynę przeforsowania aliansu wojskowego AUKUS pomiędzy Australią, Wielką Brytanią oraz USA, których opisał jako „troje najpewniejszych przyjaciół w świecie.”

„Chodzi o zapewnienie, że posiadamy potencjał obronny oraz nowe technologie obronne, które będą wiarygodnym środkiem odstraszającym,” wyjaśnił, przyznając, że sam akronim będący nazwą tego paktu może brzmieć dość niezrozumiale.

Jako przywódca australijskiej konserwatywnej Partii Liberalnej, Morrison był szeroko chwalony za sposób, w jaki nawigował poprzez wybuch pandemii Covid, która przebiegła tam z niższą ilością ofiar śmiertelnych niż w innych krajach, oraz za zorganizowanie szerokiego wsparcia na rzecz zdrowia psychicznego obywateli.

„Te działania pomogły ludziom przejść suchą nogą przez ten trudny czas. Statystyki samobójstw spadły o 7.5 procent na przestrzeni 2 lat z rzędu,” przypomniał. „Wielkim wyzwaniem było to, że wszystko co ratowało życie ludzi jednocześnie uderzało w gospodarkę; obawiałem się że jej dewastacja mogła rozprzestrzenić się bardziej niż sam patogen.”

Morrison rozlicza wzloty i upadki swojej kadencji jako premiera rządu w swojej nowej książce ‘Plany dla twojego Dobra’, której tytuł jest biblijnym odniesieniem do starotestamentowej księgi proroka Jeremiasza.

Będąc pierwszym zielonoświątkowym premierem w historii kraju, Morrison opiera się w bardzo dużej mierze na Piśmie Świętym, dostarczając czytelnikom duchowych i praktycznych lekcji, których nauczył się sam osobiście w całym okresie swojego życia.

„W książce często mówię o Danielu, Shadrachu, Meshahu i Abednegim. Zainspirowałem się Danielem, ponieważ jak wiadomo, Daniel był w sposób oczywisty jakby premierem rządu w świeckim państwie, które całkowicie odrzucało jego wiarę,” wyjaśnił. „Sposób, w jaki Daniel sobie z tym radził opierał się na modlitwie, na wierności, na posłuszeństwie, na prawości – on nie schodził z tej ścieżki i szukał rozwiązania od Boga. Gdyby Daniel żył dzisiaj, on nie uderzałby grubą czcionką w ludzi na swoim Facebooku.”

Książka Morrisona zgłębia tematykę cierpliwości i wybierania przebaczenia po jego odejściu ze stanowiska po kampanii oszczerstw, jak sam to określa. Kampania ta doprowadziła do pierwszego w historii wotum nieufności dla Premiera Rady Ministrów Australii. Akt ten pojawił się w następstwie doniesień o przyznanych sobie w tajemnicy przed opinią publiczną dodatkowych nieuprawnionych prerogatyw ministerialnych.

Polityk ujawnia również w jaki sposób starał się z pomocą medycyny walczyć z nerwicą i naciskami zewnętrznymi związanymi z prowadzeniem urzędu.

„Po prostu staram się być w najzwyklejszy sposób uczciwy w stosunku do ludzi i uświadamiać wszystkich, że bez znaczenia jest to, czy jesteś w danej życiowej kwestii premierem rządu czy też zwykłym człowiekiem. Wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy zmagamy się z tymi samymi rzeczami,” powiedział CBN News. „Chciałem aby moje zmagania były zachętą dla ludzi którzy przechodzą przez te same rzeczy.”

W styczniu 2024, Morrison wycofał się z polityki już ostatecznie. Jako zwykły obywatel niezmiennie ufa bożym planom odnośnie swojej przyszłości.

„Czasami, pomimo – jak wiecie, wielkich trudności, przechodząc przez stratę i zmianę oraz wszystko co się z tym wiąże, czym jest to, co według was jawi się wam jako ostateczny test dla Chrześcijanina podczas czasu trudności i wyzwań? Czy czujesz się bliżej Boga dziś, niż wtedy, kiedy zaczynałeś swój bieg? Jeśli odpowiedź na to pytanie brzmi „tak”, będzie to oznaczać, że Bóg dokonuje w twoim życiu wspaniałego dzieła.”

Autor: John Jessup

Tłumaczenie: Konrad M.

Źródło: CBN News