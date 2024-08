Chrześcijanin skazany na śmierć za film na TikToku

Młody chrześcijanin w Pakistanie został skazany na śmierć za rzekome umieszczenie bluźnierczego filmu na TikToku.

Ahsan Boota Masih, lat 27, został aresztowany po tym, jak władze stwierdziły, że jego konto zawierało obraz bluźnierczego listu, który przyczynił się do wybuchu zamieszek w Jaranwala w 2023 roku.

Zgodnie z First Information Report (pierwszym raportem informacyjnym, FIR) złożonym przez policję w sierpniu 2023 r., funkcjonariusze przeprowadzający kontrole bezpieczeństwa zaobserwowali, że konto TikTok ponownie opublikowało bluźnierczy list. Śledzenie konta doprowadziło do Masiha. W FIR stwierdzono, że treść poważnie obraziła uczucia religijne lokalnej społeczności, co doprowadziło do oskarżenia o bluźnierstwo.

29 czerwca sąd antyterrorystyczny skazał Masiha na karę śmierci na podstawie paragrafu 295-C pakistańskiego kodeksu karnego, który przewiduje karę śmierci lub dożywotniego więzienia za zbezczeszczenie imienia Proroka Mahometa. Oprócz wyroku śmierci, Masih został skazany na 10 lat pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 500 000 pakistańskich rupii (1 795 USD).

Podczas zamieszek w Jaranwala spalono ponad 25 kościołów, a domy należące do chrześcijańskich rodzin zostały splądrowane i zniszczone przez uczestników zamieszek. Wideo, o którym mowa, pojawiło się kilka dni po zamieszkach, co doprowadziło do aresztowania Masiha na mocy surowych pakistańskich przepisów przeciwko bluźnierstwu.

Rodzina Masiha stanowczo zaprzecza zarzutom i szuka sprawiedliwości w sądzie wyższej instancji, argumentując, że werdykt został wydany bez dokładnego zbadania sprawy i pod wpływem uprzedzeń religijnych.

„Uważam, że wyrok sądu jest sprzeczny z wartościami uczciwej sprawiedliwości i neguje prawa mniejszości religijnych określone w konstytucji kraju” – powiedział Yousaf Masih, brat Ahsana. „Ta sprawa to 'państwo kontra mój brat’, w której głównymi oskarżycielami byli lokalni policjanci, którzy postawili mu te zarzuty gdy oglądali filmy na TikToku o północy, będąc na służbie”.

„Ahsan jest pracowitą i skupioną osobą” – dodał Yousaf – »W ciągu dnia pracował jako robotnik w piecu do wypalania cegieł, a wieczorem jako mechanik motocyklowy w lokalnym warsztacie«.

Yousaf twierdził, że spór o zapłatę za motocykl zapoczątkował tę gehennę. Ahsan pomógł muzułmańskiemu przyjacielowi kupić motocykl na raty w lokalnym banku, ale kiedy znajomy przestał dokonywać płatności, Ahsan poprosił go o zwrot. Yousaf twierdzi, że w odwecie przyjaciel zaaranżował plan przeciwko jego bratu.

„Bluźnierczy film na TikToku udostępnione z jego konta nie zostało opublikowane przez samego Ahsana” – powiedział Yousef. „Jego przyjaciele, którzy zabrali mu telefon bez jego wiedzy, wykorzystali go, by wrobić go w fałszywą sprawę. Wykorzystali jego niewinność, analfabetyzm, brak umiejętności cyfrowych i naiwność, aby zaspokoić własną urazę”.

Khurram Awan, adwokat Ahsana, wyraził niezadowolenie z wyroku sądu, nazywając go sprzecznym z konstytucją.

„Ehsan został oskarżony o udostępnienie bluźnierczego listu związanego z incydentem w Jaranwala na swoim koncie TikTok, ale prokuratura nie przedstawiła sądowi dowodów” – powiedział Awan. „Nie przedstawiono żadnych cyfrowych dowodów na to, że go opublikował”.

Awan powołał się także na raport z ekspertyzy kryminalistycznej Laboratorium Kryminalistycznego w Pendżabie, który potwierdził, że na telefonie Ahsana nie znaleziono żadnych materiałów o charakterze bluźnierczym.

„Brakuje nam możliwości i sprzętu, aby wyodrębnić usunięte pliki z telefonu” – przyznał Departament Kryminalistyki Pendżabu.

Awan złożył apelację w Sądzie Najwyższym w Lahore.

„Mamy wielką nadzieję, że sprawa zostanie ponownie rozpatrzona w świetle niewykorzystanych faktów” – powiedział Awan. „Jesteśmy przekonani, że wyrok śmierci nie zostanie utrzymany, ponieważ nie przedstawiono żadnych dowodów przeciwko Ahsanowi”.

Autor: James Jacob

Źródło: Christian Post