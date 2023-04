Chrześcijanie ostrzegają przed atakami, nietolerancją w Izraelu

Zwierzchnik Kościoła Rzymsko-katolickiego w Ziemi Świętej, patriarcha łaciński Pierbattista Pizzaballa, przypisuje ostatni wzrost ataków w Dzielnicy Chrześcijańskiej radykalnym ekstremistom żydowskim, którzy czują się umocnieni i „chronieni” przez rząd premiera Benjamina Netanjahu.

W rozmowie z The Associated Press, Pizzaballa powiedział, że miejscowa społeczność chrześcijańska doświadcza wzmożonych ataków ze strony ekstremistów, którzy jego zdaniem nabierają pewności dzięki najbardziej konserwatywnemu rządowi izraelskiemu w najnowszej historii. Dodał, że ekstremiści coraz częściej nękają duchownych i w niepokojącym tempie niszczą własność religijną.

„Częstotliwość tych ataków i agresja to coś nowego” – powiedział Pizzaballa. „Ci ludzie mają poczucie, że są chronieni, że obecna atmosfera kulturalna i polityczna może usprawiedliwiać lub tolerować działania przeciwko chrześcijanom”.

W czasie wielkanocnego Wielkiego Tygodnia, tysiące chrześcijan z różnych denominacji było zdumionych decyzją izraelskich władz o zredukowaniu z 10 tysięcy do 1 800 liczby osób, którym pozwolono wejść do Bazyliki Grobu Świętego na Starym Mieście w Jerozolimie. Władze powołały się na zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Jordańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło decyzję Izraela o ograniczeniu liczby chrześcijańskich uczestników ceremonii „świętego ognia” w kościele na Starym Mieście w Jerozolimie.

W oświadczeniu, minister spraw zagranicznych ostrzegł przed ograniczeniami i „odrzucił wszelkie środki podjęte przez Izrael w celu ograniczania wolności kultu” – podaje serwis informacyjny „Haaretz”. (…)

Obecnie w Jerozolimie jest około 15 tysięcy chrześcijan, z których większość to Palestyńczycy.

Najgorszy od dekady rok dla chrześcijan w Izraelu

Yusef Daher z Inter-Church Center, w wywiadzie dla AP powiedział, że 2023 rok zapowiada się na najgorszy od dekady rok dla chrześcijan. Od stycznia do połowy marca, Inter-Church zanotowało co najmniej siedem poważnych przypadków wandalizmu kościelnego mienia, co stanowi ostry wzrost w porównaniu z sześcioma anty-chrześcijańskimi zajściami zarejestrowanymi w całym 2022 roku.

W lutym zrzucono z piedestału i częściowo zniszczono około 3-metrową figurę Jezusa w Kościele Biczowania, miejscu, które ponoć znajduje się wzdłuż drogi, jaką Jezus przebył niosąc krzyż na swoje ukrzyżowanie.

Podejrzany 40-letni Amerykanin został aresztowany za dewastację figury Jezusa Chrystusa w kościele w Jerozolimie. Powodem czynu było przekonanie, że pomnik jest bałwochwalstwem. Na zarejestrowanym w kościele nagraniu wideo słychać, jak mężczyzna krzyczy: „Nie można mieć bożków w Jerozolimie, to święte miasto”.

Setki katolickich uczniów wzięło niedawno udział w tradycyjnym marszu wzdłuż Via Dolorosa na Starym Mieście. Marsz odbywa się corocznie dla upamiętnienia okresu Wielkiego Postu, jednak w tym roku, uczniowie idący w procesji w kierunku Kościoła Biczowania mieli na sobie jednakowe, czerwone szaliki z wizerunkiem zniszczonego posągu Chrystusa – poinformował „Times of Israel”.

Wcześniej w kwietniu, liderzy kościoła prawosławnego wezwali społeczność międzynarodową do pomocy w ochronie Starego Miasta.

W wielkanocnym przesłaniu koalicji „Patriarchów i Zwierzchników Kościołów Jerozolimy” pod przewodnictwem Patriarchy Teofila III, chrześcijańscy liderzy ostrzegli, że wzrost ataków pojawił się „pomimo naszych porozumień o współpracy z władzami rządzącymi i spełnieniu wszelkich rozsądnych próśb, jakie te władze mogą przedstawić”.

W oświadczeniu wezwano społeczność międzynarodową i „lokalnych mieszkańców dobrej woli” do „pomocy w zapewnieniu bezpieczeństwa, dostępu i wolności religijnej dla rezydującej społeczności chrześcijańskiej oraz milionów chrześcijańskich pielgrzymów, którzy corocznie odwiedzają Ziemię Świętą, jak też do utrzymania religijnego Status Quo”.

Wskazując na centralne miejsce Świętego Miasta w zmartwychwstaniu i narracji Ewangelii, autorzy przesłania zauważyli, że to „w Jerozolimie anioł spotkał się z kobietami przy pustym grobie, mówiąc: ‘Nie bójcie się… Nie ma Go tu, zmartwychwstał” (Mateusza 28:5-6).

W styczniu, chrześcijańscy liderzy potępili atak na ormiańską restaurację w jerozolimskiej Dzielnicy Chrześcijańskiej, ostrzegając, że celem „radykalnej agresji” grupy ortodoksyjnych Żydów jest narzucenie w mieście wyłącznie „żydowskiego charakteru”. (…)

Autor: Anugrah Kumar

Źródło: The Christian Post

