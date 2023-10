Choć w osamotnieniu, ojciec z córką wiernie trwają przy Chrystusie

(Indie) 25 listopada 2022 r. w czasie gdy Drithi, a także około 25 innych wierzących zgromadzili się, by wspólnie wielbić Boga, na nabożeństwo wtargnęła zgraja domagająca się od wszystkich zebranych powrotu do hinduizmu. Wielu wyznawców Chrystusa zostało pobitych, w tym Drithi i jej ojciec. W wyniku tego wydarzenia 14 zastraszonych rodzin zwróciło się z powrotem w stronę do hinduizmu, a Drithi i jej ojciec jako jedyni pozostali przy wierze w Chrystusa. Drithi stwierdziła: „Żywi czy martwi, będziemy podążać za Panem”.

Módlmy się za Drithi i jej ojca, aby pozostali silni w Panu i aby Bóg wzmocnił ich jako jedynych chrześcijan w ich wiosce. Niech następne osoby zostaną pociągnięte przez Ojca, by kościół w tym regionie mógł wzrastać na chwałę Panu i świadectwo innym.

Źródło: Voice of the Martyrs

za Głos Prześladowanych Chrześcijan