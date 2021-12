Chiny: Aresztowanie liderów kościoła

W mieście Deyang w chińskiej prowincji Syczuan znajduje się Kościół Wczesnego Deszczu Qingcaodi, placówka założona przez Kościół Przymierza Wczesnego Deszczu (ERCC).

Chrześcijanie aresztowani

Niedługo po pierwotnym nalocie policji na ERCC w grudniu 2018 roku władze wtargnęły do kościoła Qingcaodi, wyrzucając chrześcijan i opieczętowując drzwi budynku, by nie dopuścić do ich dalszych spotkań. W marcu 2021 roku departament spraw cywilnych prowincji Syczuan opublikował listę nielegalnych organizacji, na której znalazły się oba kościoły, ERCC i Qingcaodi.

W czasie niedawnego nalotu z 17 listopada policja aresztowała grupę chrześcijańskich liderów kościoła Qingcaodi. Zatrzymany starszy Wu Jiannan i jego żona zostali zwolnieni wieczorem tego samego dnia. Zgodnie z ostatnim raportem, w areszcie nadal pozostają emerytowany pastor Hao Mingchang i jego żona Yang Yufeng, a także Liu Wuyi, Liu Yongbo i Lan Enguang.

Módlmy się…

Pamiętajmy o modlitwie za aresztowanych członków kościoła, którzy nadal przebywają w areszcie. Niech każdy z nich będzie świadomy Bożej, nieustannej obecności w służbie Ducha Świętego.

Módlmy się też o nadal trwające działania kościołów ERCC i Qingcaodi, a także służby wielu innych społeczności chrześcijańskich w Chinach, które w obliczu rosnącej opozycji starają się zachować wierność Chrystusowi.

Źródło: ChinaAid

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

