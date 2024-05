Inaczej nie będzie. Prześladowania na drodze chrześcijanina – Floyd Brobbel

Opracowaliśmy w Voice of the Martyrs w Kanadzie tzw. Skalę prześladowań. Systematyzuje ona stopień nasilenia nienawistnych działań wobec prześladowanych. Każdy chrześcijanin powinien być zaznajomiony ze wszystkimi formami prześladowania i być przygotowanym na to, że każda z nich może w dowolnym momencie pojawić się również w jego życiu.

Są one następujące:

• Wyśmiewanie: naigrawanie się, szyderstwa, kpiny

• Nękanie: niepokojenie, zastraszanie, ciągłe naprzykrzanie się

• Dyskryminacja: traktowanie, identyfikowanie lub postrzeganie kogoś przez pryzmat nietolerancji religijnej

• Zniesławienie: przekazywanie nieprawdziwych stwierdzeń na temat jakiejś osoby w celu podważenia jej reputacji

• Napaść: wystąpienie przeciwko komuś z wrogością, zastosowaniem siły, przemocy lub z agresją

• Pozbawienie wolności: ujęcie, porwanie lub zatrzymanie z mocy prawa

• Tortury: zadawanie nieznośnego bólu w charakterze kary lub z zemsty, względnie jako środek mający na celu wymuszenie

zeznań czy informacji, a także z czystego okrucieństwa

• Męczeństwo: sytuacja, cierpienie lub śmierć osoby będącej męczennikiem (świadectwo).

Jeśli myślicie podobnie do mnie, możecie postrzegać prześladowania przez pryzmat niewiedzy, uważając, że takie cierpienia stają się udziałem wyłącznie chrześcijan żyjących na terenach wrogich chrześcijaństwu. Taka perspektywa nie znajduje jednakże poparcia w biblijnym nauczaniu o tej kwestii. Biblia mówi o prześladowaniu naprawdę wiele – jak słusznie zauważył GlennPenner: „Biblia (a Nowy Testament w szczególności) została napisana przez prześladowanych wierzących do prześladowanych wierzących”.

Skala Prześladowań pomogła mi uświadomić sobie, że prześladowanie będzie częścią mojej drogi jako chrześcijanina. Paweł pouczał Tymoteusza, swego podopiecznego w wierze: Tak, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani (2 Tm 3,12).

Fragment książki Floyda Brobbela

„Inaczej nie będzie. Prześladowania na drodze chrześcijanina”,

Nie tylko niektórzy, lecz wszyscy wyznawcy Drogi, którą jest Jezus Chrystus, będą znosić prześladowania na bezbożnym świecie, choć nie każdy w tej samej skali.

Floyd Brobbel pomaga czytelnikowi zrozumieć, na czym polega istota prześladowań, jakie są ich różnorodne formy, a także ukazuje, jak stawić im czoła.

Książka „Inaczej nie będzie” to owoc dziesiątków lat spotkań i rozmów z prześladowanymi wyznawcami Chrystusa z najróżniejszych zakątków świata.

