Film w obronie życie „Lifemark” na liście Netflix Global Top 10

Gdy film chrześcijański trafił na listę Netflix Global Top 10, jeden z jego producentów stwierdził, że „Bóg jeszcze z nim nie skończył”, chociaż jego od premiery minęły już dwa lata.

Bracia Kendrick, producenci pochodzącego z 2022 roku filmu chrześcijańskiego „Lifemark”, w niedzielę 5 maja udostępnili na X artykuł ScreenRant zawierający wzmiankę, że w tygodniu między 22 i 28 kwietnia ich film po raz pierwszy znalazł się na liście Netfilx Global Top 10. „Bóg nie skończył z LIFEMARK!”, oznajmili Kendrickowie, dzieląc się artykułem.

Zestawienie Netflix Global Top 10 to jedna z kilku publikowanych przez serwis streamingowy „cotygodniowych list pierwszych dziesięciu najczęściej oglądanych programów TV i filmów”. W tygodniu od 22 do 28 kwietnia, „Lifemark” był ósmym z kolei najczęściej oglądanym filmem angielskojęzycznym na świecie, gromadzącym 3,5 miliona widzów.

Na pierwszym miejscu tej samej listy znalazł się „Rebel Moon – Part Two: The Sovereigner”. Kolejne pozycje zajęły: „Anyone But You”, „Woody Woodpecker Goes to Camp”, „Rebel Moon – Part One: A Child of Fire”, „What Jennifer Did”, „Hack Your Health: The Secrets of Your Gut” i „Smurfs: The Lost Village”. „Lifemark” wyprzedził dwa filmy: „Hotel Mumbai” i „Glass”.

„Lifemark” pojawił się na Netflix Global Top 10 ponad półtora roku po swojej premierze we wrześniu 2022 roku. Jego obecność na liście najczęściej oglądanych filmów to nie jedyny wskaźnik ilustrujący wysoką popularność „Lifemark” wśród amerykańskiej publiczności. W serwisie internetowym Rotten Tomatoes gromadzącym recenzje filmowe, „ocena publiczności” produkcji Kendricków oparta na ponad tysiącu opinii wynosi 96 procent.

W podsumowaniu filmu na stronie Rotten Tomatoes napisano: „Wygodny świat Dawida zostaje wywrócony do góry nogami, gdy niespodziewanie kontaktuje się z nim jego biologiczna matka, pragnąca spotkać się ze swoim 18-letnim synem, którego tylko raz trzymała na rękach. Zachęcony przez swoich rodziców adopcyjnych, David wyrusza w podróż prowadzącą do odkrycia szokującej prawdy z przeszłości”.

W filmie „Lifemark” dystrybuowanym przez Fanthom Events występuje była dziecięca gwiazda filmowa, otwarcie wyrażający swoją chrześcijańską wiarę Kirk Cameron.

We wcześniejszym wywiadzie dla The Christian Post, bracia Kendrick mówili o przesłaniu filmu i znaczeniu daty jego premiery, następującej tuż po rozstrzygnięciu sprawy „Roe vs. Wade”, w której Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uchylił decyzję legalizującą aborcję na terenie całego kraju. „To nasz pierwszy film oparty na aktualnej, prawdziwej historii, i uważamy, że Bóg ma doskonałe wyczucie czasu” – powiedział Alex Kendrick.

„Kto mógł wiedzieć, że właśnie w naszej kulturze decyzja w sprawie „Roe vs. Wade” będzie w tym roku uchylona, a kościoły otrzymają możliwość rozwinięcia swojej służby na tym obszarze?” – pytał. „Mamy nadzieję, że ten film będzie zachętą dla poszczególnych osób, a także kościołów i każdego, kto się zastanawia: ‘Czy zatrzymać to dziecko? Czy oddać je do adopcji?’”.

„Ten film pokazuje szeroką perspektywę współczucia” – dodał Stephen Kendrick. „I tak naprawdę nie staje do walki z aborcją, ale promuje adopcję. Pokazuje, co może się stać, gdy dziewczyna, która się boi, wybiera odwagę, wybiera współczucie dla swojego nienarodzonego dziecka nawet, jeśli sama nie może go wychować. Uważamy, że ludzie będą zachwyceni tym filmem. Uważamy, że będą dobrze się bawić i będą zainspirowani”.

„Nie jesteśmy tu po to, by kogokolwiek obwiniać lub zawstydzać, ale by pomóc przynieść uzdrowienie, nadzieję, przebaczenie i współczucie” – powiedział.

Autor: Ryan Foley

Źródło: The Christian Post