92-letni ewangelista poprowadzi spotkanie na Ukrainie

Gdy 30 lat temu David Hathaway stał na mrozie przed 1 400 więźniami syberyjskiego więzienia, naczelnik zakładu warknął: „Co twój Bóg może zrobić dla tych mężczyzn? Tylko ja się nimi zajmuję. Biję ich, strzelam do nich. Jak twój Bóg może zmienić tych ludzi?”.

Po uwielbieniu, David miał przemówić do dwustu wielokrotnych morderców, czterystu gwałcicieli i ośmiuset innych przestępców. „Spędziłem rok w więzieniu takim jak to” – powiedział. „Dokładnie wiem, jakie tu są warunki. Wiem, jak was głodzą, jak was biją. I wiem o czymś, czego wy nie wiedzie: wiem, jak wydostać się z więzienia”.

Bojąc się, że David zamierza wzniecić zamieszki, naczelnik skoczył na równe nogi i złapał go za ramię. David spędził rok w więzieniu w Czechosłowacji za przemycanie Biblii na obszar Bloku Wschodniego.

„Gdybyśmy pokonali strażników i uwolnili was z tego więzienia, 80 procent w ciągu trzech miesięcy byłoby tu z powrotem, bo zły duch, który was tu sprowadził, wziąłby ze sobą siedem gorszych” – mówił dalej. „Ale Bóg może zmienić wasze życie”.

Gdy głosił o Bożej mocy zmiany człowieka, całe zgromadzenie liczące 1 400 ludzi upadło na kolana i pokutowało, modląc się do Boga. Po tamtej odnowie duchowej, 140 z nich zostało pastorami, ewangelistami i misjonarzami.

„Po twoim wyjeździe wszyscy się zmienili” – usłyszał, gdy przyjechał tam rok później. „Wszyscy funkcjonariusze się zmienili”.

David mówi, że wielu z tych mężczyzn nadal pełni służbę.

W wieku 92 lat, David głosi ewangelię już ósmą dekadę. W latach 1961-72 przemycił 150 tysięcy Biblii do Związku Radzieckiego i krajów Europy Wschodniej. W czerwcu 1972 roku został złapany na czeskiej granicy i skazany na 10 lat więzienia. Mówi, że był tam torturowany.

Ale nie spędził w zamknięciu całych 10 lat. Zamiast tego modlił się: „Boże, 2 tysiące lat temu, gdy Paweł i i Sylas, gdy Piotr i Jan byli w więzieniu, modlili się i uczyniłeś cud, i wyprowadziłeś ich z więzienia”.

„Bóg odpowiedział na moją modlitwę i nie spędziłem tam 10 lat” – powiedział. „Wyszedłem po roku, bo Bóg przysłał brytyjskiego premiera Harolda Wilsona i poleciałem z nim do domu samolotem”.

David po raz pierwszy został pastorem w Dorking w Surrey. Jego taktyką przemycania Biblii do krajów komunistycznych była podróż lądowa do Izraela, której trasa biegła przez Żelazną Kurtynę.

Po uwolnieniu z czeskiego więzienia, David nadal nauczał w krajach komunistycznych: Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech, a nawet w Czechosłowacji. Po upadku komunizmu kontynuował tę służbę, a kraje dotąd ateistyczne otwierały się na ewangelię.

22 czerwca poprowadzi pośród wojny na Ukrainie zgromadzenie modlitewne z udziałem 10 tysięcy wierzących.

David ma za sobą dwie zwycięskie walki z chorobą nowotworową.

W 1955 roku ożenił się z Zeną, z którą ma trzy córki. Zena niestety już nie żyje, zmarła w 2014 roku.

Jeśli Pan pozwoli, David ma nadzieję głosić ewangelię aż do setki.

Autor: Michael Ashcraft

Źródło: GODREPORTS