Indonezja: Bóg mówi przez sny

Irwan i jego żona Lis odwrócili się od islamu po tym, kiedy w śnie przemówił do nich Jezus. Ich życie całkowicie się zmieniło, ale z Bożą pomocą rodzina odnalazła nadzieję i radość.

Sen, który zmienił wszystko

Irwan dorastał w chrześcijańskiej rodzinie na pięknej wyspie Nias (na zachód od Sumatry). Wyprowadził się z rodzinnego domu, kiedy postanowił zatrudnić się w kopalni złota. W miejscowości, gdzie zamieszkał, poznał muzułmankę Lis. Aby ją poślubić, przeszedł na islam. Okazało się jednak, że Jezus miał inne plany dla Irwana i jego rodziny.

Wielu mieszkańców wyspy Nias jest chrześcijanami. Aby poznać członków swojego społeczności Irwan i Lisa wzięli udział w kilkudniowy święcie, które obchodzono w ich miejscowości. Pewnej nocy Irwan miał sen. Opowiada: „W moim śnie byłem przytrzymywany przez anioła, który powiedział: »Spójrz na lwy po lewej i prawej stronie. Rzucą się na ciebie, gdziekolwiek pójdziesz«. Kiedy się obudziłem, zdałem sobie sprawę, że tylko Bóg może mnie ochronić przed otaczającymi mnie niebezpieczeństwami. I wtedy zdecydowałam się powrócić do Jezusa”.

Lis również miała sen tej nocy: „Mojej żonie śniło się, że przyszedł do niej Pan Jezus” – mówi Irwan. Teraz oboje chcieli poznać Jezusa i poprosili pastora wspólnoty o to, by ich w tym poprowadził. Pastor zaprosił ich na nabożeństwo do kościoła. Początkowo chodzili tam w tajemnicy, ponieważ członkowie rodziny Li byli muzułmanami. Ponieważ jednak chodzili do kościoła w każdą niedzielę i zostali ochrzczeni, krewni Li dowiedzieli się o tym. „Kiedy zapytali nas, czy zostaliśmy chrześcijanami, odpowiedzieliśmy »tak«”, opowiada Irwan. Musieli wyprowadzić się z domu teściów, a Lis straciła pracę. Rodzina znalazła się w trudnej sytuacji.

Bóg opiekuje się swoimi dziećmi

„Spotkaliśmy się z lokalnym partnerem Open Doors i otrzymaliśmy pomoc” – mówi Irwan z uśmiechem. Otrzymali pieniądze, za które opłacili czynsz, szkołę dzieci i kupili urządzenie do robienia ciastek. „Bóg zna nasze potrzeby. To urządzenie pozwala nam zarobić na utrzymanie naszej rodziny. Dzieci chętnie pomagają nam w robieniu ciastek. Jako głowa rodziny dziękuję wszystkim chrześcijanom, którzy wsparli naszą rodzinę”.

Prawie 35 milionów ludzi w Indonezji to chrześcijanie. Konwertyci z innych religii doświadczają silnych prześladowań ze strony rodzin i grup islamistycznych. Indonezja zajmuje 42. miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań.

za Open Doors, Polska