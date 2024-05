Indie: Gorąca atmosfera wyborcza – ataki na chrześcijan

Od 19 kwietnia do 1 czerwca w Indiach odbywają się ogólnokrajowe wybory parlamentarne. W trakcie kampanii wyborczej zauważalnie wzrosła liczba antychrześcijańskich ataków. W przemówieniach wyborczych politycy atakują nie tylko swoich przeciwników, ale także mniejszości religijne. Chrześcijanie i muzułmanie padają ofiarą mowy nienawiści. Poniżej opisujemy kilka incydentów z ostatnich dni, podczas których chrześcijanie odczuli konsekwencje gorącej atmosfery wyborczej.

Ogromna presja na chrześcijan

Pastor Ravi* i kilku innych chrześcijan ze środkowych Indii zostało brutalnie zaatakowanych przez hinduistycznych ekstremistów religijnych. Napastnicy oskarżyli ich o nakłanianie ludzi do przejścia na chrześcijaństwo. Policja aresztowała kilkoro chrześcijan. Po miesiącu wszyscy zostali zwolnieni za kaucją. Ekstremiści zgromadzili się w wiosce pastora Raviego i zażądali, by chrześcijanie wyrzekli się swojej wiary, bo w przeciwnym razie zostaną poddani ostracyzmowi i pozbawieni dostępu do wody i elektryczności. Według portalu informacyjnego ETV Bharat ekstremiści tak długo i skutecznie wywierali presję na chrześcijan w wiosce, aż 152 z nich przeszło na hinduizm. Wiele osób nie poddało się presji, ale, aby uniknąć dalszej presji, opuścili wioskę i przenieśli się z rodzinami do sąsiednich wiosek. Sytuacja w regionie jest bardzo napięta.

Partner Open Doors, Rahul Singh*, mówi: „W każdej wiosce ekstremiści są indoktrynowani ideologią Hindutva i szkoleni do przeprowadzania konwersji. Staramy się dotrzeć do społeczności chrześcijańskiej z programami i szkoleniami, aby przygotować ich na prześladowania. Kościół potrzebuje naszych modlitw i wsparcia, aby pozostać niezłomnym w trudnych i wymagających czasach”.

Codzienne incydenty – chrześcijanie nigdzie nie są bezpieczni

W stanie Pendżab pastor Ramandeep* i jego brat Amandeep* zostali zaatakowani przez sikhijskich ekstremistów. Ramandeep służy w tym regionie od 13 lat. Przez ostatnie sześć miesięcy otrzymywał groźby i nakazy zaprzestania pracy na rzecz społeczności chrześcijańskiej. W zeszłym miesiącu, w drodze do pracy, Amandeep został napadnięty przez kilkuosobową grupę ekstremistów, którzy użyli mieczy i noży. Ramandeep usłyszał zamieszanie i pospieszył bratu z pomocą. Obaj mężczyźni doznali poważnych obrażeń dłoni.

Priya Sharma*, partnerka Open Doors, donosi: „Incydenty są zgłaszane każdego dnia. Chrześcijanie są prześladowani w całych Indiach. Nie ma ani jednego stanu, który byłby dla nich bezpieczny. Pastorzy i inni wierzący są atakowani, zastraszani i aresztowani pod fałszywymi zarzutami, a kościoły i instytucje chrześcijańskie są atakowane lub zmuszane do zamknięcia. Nienawiść i dyskryminacja społeczności chrześcijańskiej trwa nieprzerwanie”.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2024 Indie zajmują 11. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

*Imię zmienione

Źródła: ETV Bharat, Open Doors

za Open Doors, Polska