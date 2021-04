Carrie Underwood wydaje nowy album „My Savior”

26 marca siedmiokrotna zdobywczyni nagrody GRAMMY, Carrie Underwood, zachęcona niezwykłym sukcesem swojego ostatniego świątecznego albumu My Gift wydała album hymnów gospel, zatytułowany My Savior.

My Savior jest współprodukowany przez Underwood oraz laureata nagrody GRAMMY Davida Garcię. To niezwykłe duo współtworzyło uznany przez krytyków album Cry Pretty z 2018 roku – jej siódmy album, który otrzymał certyfikat Platinum lub Multi-Platinum przyznawany przez RIAA.

Błogosławieństwo tworzenia

My Savior składa się z coverów tradycyjnych hymnów gospel, które Underwood śpiewała dorastając i jest duchowym towarzyszem pierwszego w historii Underwood albumu świątecznego.

„To było takie błogosławieństwo tworzyć muzykę w ten sposób, inspirującą muzykę, która jest bliska i droga mojemu sercu” – mówi Underwood.

„Te dwa albumy były na mojej muzycznej „bucket list” od początku mojej kariery. Planowałam je na długo przed wydarzeniami minionego roku, ale w jakiś sposób czuję, że to idealny czas, aby podzielić się tymi cudownymi piosenkami ze światem”.

David Garcia

Współproducentem Carrie Underwood na płycie My Savior jest David Garcia. Wielokrotnie sprzedawał platynowe płyty i jest czterokrotnym laureatem GRAMMY Award. Jest również producentem płyt i autorem piosenek.

Jego korzenie sięgają muzyki chrześcijańskiej, ale w ciągu ostatniej dekady osiągnął również sukces na listach przebojów w wielu gatunkach muzycznych. Ma ponad 20 utworów z #1 na listach przebojów na swoim koncie.

Dwukrotnie został uznany przez ASCAP autorem piosenek roku w muzyce chrześcijańskiej (2015 i 2019).

Jest również laureatem trzech nagród ASCAP w kategorii Christian Music Song of The Year, a także dziewięciu nagród Dove.

Współpraca

Oprócz współprodukcji albumu Cry Pretty, współpraca Garcii i Carrie Underwood obejmuje wspólne napisanie takich utworów jak jej hit #1 „Southbound” (z Joshem Millerem), „Drinking Alone” i „Love Wins” (oba z Brettem Jamesem), z których wszystkie otrzymały certyfikat złota RIAA, a także oryginalne utwory „Let There Be Peace” i „Sweet Baby Jesus” (oba z Brettem Jamesem) na płycie My Gift, między innymi.

Źródło: The Christian Beat

Autor: Jessie Clarks

Tłum: M.O.

