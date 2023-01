Blessing Offor wydaje pierwszą płytę długogrającą „My Tribe”

Po długim oczekiwaniu, przebojowy piosenkarz i multi-instrumentalista Blessing Offor wydał swoją pierwszą płytę długogrającą „My Tribe”, dostępną już od 13 stycznia na wszystkich głównych platformach muzycznych. Blessing podejmuje wątki obecne na jego mini-albumie „Brighter Days” , które rozwija w atmosferze optymizmu, pewności siebie, rytmu i autentyczności. Na tle realizmu i nadziei usłyszymy 16 utworów, będących szczerym zapisem niezwykłego doświadczenia życiowego Blessinga oraz jego wyjątkowej podróży do serca Music City i dalej.

„Mam wrażenie, jakby ta płyta kończyła początek mojej kariery. Latami ciężko pracowałem, by dotrzeć do tego miejsca, a ‘My Tribe’, projekt i ludzie, czynią cały ten wysiłek wartym po tysiąckroć” – stwierdził Blessing. „Myślę, że jest coś niezwykle uniwersalnego i pięknego we wzlotach i upadkach życia, w uczuciach, jakich wszyscy doświadczamy. Jestem dumny, że mogę podzielić się moim spojrzeniem na te tematy, i mam nadzieję, że bez względu na to, gdzie jesteś, będziesz mógł odnaleźć się na tej płycie”.

W „My Tribe” Blessing łączy mieszankę muzyki soul, pop, R&B i rytmów afrykańskich z pewnym wyjątkowym brzmieniem, jakie może stworzyć tylko urodzony w Nigerii i osiadły w Nashville piosenkarz i autor piosenek. Z muzycznym mistrzostwem, znakomitymi ścieżkami wokalnymi i obecną w sercu miłością do swoich korzeni, Blessing nagrał płytę, która jest lustrzanym odbiciem jego samego i jego historii. Singiel „My Tribe” zawiera niektóre z najbardziej perkusyjnych i tanecznych momentów Blessinga, podczas gdy „Your Love” obejmuje chwile najbardziej uczuciowe. Utwór „What A World (Akwa Uwa) Pt. 1 & 2” bezpośrednio nawiązuje do ojczyzny piosenkarza, dając słuchaczom pewien wgląd w filozofię Igbo (rdzenne plemię nigeryjskie Blessinga), która nadal przenika jego dzisiejszy światopogląd.

Od czasu wydania swojego mini-albumu „Brighter Days”, Blessing otrzymał tytuły Amazon Breakthrough Artist 2023 roku i Pandora Artist to Watch 2023 roku, szybko zyskując pozycję wytrawnego artysty, autentycznego autora piosenek i muzycznego wirtuoza. Utwór tytułowy „Brighter Days” wspiął się na szczyty list przebojów jako niekłamany przebój, sięgając drugiego miejsca Christian Airplay Billboardu i utrzymując się na nim przez siedem tygodni. Sukces piosenki przyciągnął uwagę Kelly Clarkson, która zaproponowała Blessingowi udział w swoim programie, będący jego debiutem w krajowej telewizji. Zaraz potem ogromną popularność radiową zdobył utwór „The Goodness” (TobyMac z udziałem Blessinga Offora). Połączenie stylów muzycznych i treść liryczna jego repertuaru stworzyła pierwszorzędną mieszankę określaną jako „gatunek człowieczeństwa”, w którym Blessing zgłębia wątki dotykające ludzkiego życia, obecne również na jego pierwszej płycie długogrającej „My Tribe”.

Blessing Offor zaprasza na swoją trasę koncertową z Zachem Williamsem, która rozpocznie się już wkrótce. (…)

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat

