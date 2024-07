Kim Walker-Smith wydaje płytę pt. „Trample”

W dniu dzisiejszym (6.07.2024r.) liderka uwielbienia i autorka tekstów Kim Walker-Smith wydaje swój pierwszy od trzech lat album muzyczny. Świeżo spod igły, projekt „Trample” (ang. ‘zdeptaj’), zawiera 12 nowych piosenek, i obejmuje też kilka wydanych wcześniej utworów, takich jak „Boxes”, „Let Revival in”, „Mama” jak też utwór „Trample” właśnie. Posłuchaj tutaj: (https://sl.cmdshft.com/trample)

„Jako artystka i autorka tekstów, stawiam tezę, iż większość utworów muzycznych i nowych projektów artystycznych wyraża proces w którym właśnie się znajdujemy”, wyjaśnia Kim Walker-Smith. „Napisałam już wiele utworów, które miały swój początek w trudnym czasie posuchy duchowej. Pisałam je, aby przybliżyć zmagania, które odczuwałam w swoim duchu. Ale ta akurat kolekcja piosenek została napisana od tej drugiej strony walki i zmagania, ponieważ „Trample” to zbiór utworów, które powstały z perspektywy … zwycięstwa. Zwycięstwo wyrażone jest tutaj nie jedynie i wyłącznie w formie radosnej, jak np. w utworze „Horizon”, ale jest wyrażone również w pokorze i ze zrozumieniem tego, czego potrzebujemy aby wciąż przeć naprzód.”

Inne utwory znajdujące się na albumie to „Mercy Seat”, który został napisany aby oddać subtelność i całkowitą szczerość tego, czego Kim nauczyła się podczas swoich osobistych zmagań. „As Long as I have You” oraz „Only Jesus Could” utrwalają jej determinację ku tej jednej rzeczywistości, która ma dla niej znaczenie największe w życiowych bitwach i zwycięstwie; tj. ku Jezusowi.

Jak dodaje Kim, „Nadzieje i modlitwy, które noszę w sobie odnośnie krążka „Trample” są takie, iż słowa i melodie na nim umieszczone będą jakby proroctwem, które ma obudzić w słuchaczu zapał i determinację, aby stać w zwycięstwie poprzez osobę Jezusa. Modlę się, aby szczery przekaz tekstów piosenek zaowocował nawróceniem tam, gdzie jest ono potrzebne, oraz wyprostowaniem pokręconych ścieżek.

W końcu też, mam i taką nadzieję, że wydawnictwo niniejsze ukaże jednoznacznie i bez ogródek prawdziwy cel moich dążeń, jak również, iż dołączą w nich do mnie też inne osoby; uwielbienie należy do Jezusa, a chwała należy się tylko Jemu.”

Z ponad 20-letnim doświadczeniem jako liderki uwielbienia, Kim Walker-Smith znana jest ze swoich natchnionych hymnów uwielbieniowych.

Obecnie planuje wakacyjne, międzynarodowe tournée z wyprzedanymi już występami w Republice Południowej Afryki, a następnie ze swoją tytułową trasą koncertową po Stanach Zjednoczonych już tej jesieni.

Autor: Jessie Clarks

Tłumaczenie: Konrad M.

Źródło: Christian Beat