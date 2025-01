Aplikacja biblijna YouVersion pobiła rekord instalacji

Aplikacja biblijna YouVersion doczekała się 798 000 instalacji 5 stycznia, co było największym pojedynczym dniem instalacji aplikacji na telefon w jej historii.

Bobby Gruenewald, założyciel YouVersion i pastor w Life.Church, powiedział w czwartek The Christian Post, że aplikacja „odnotowała 18,2 miliona osób zainteresowanych Biblią i ponad 798 000 instalacji” w niedzielę.

Został pobity rekord ustanowiony wcześniej w pierwszą niedzielę ubiegłego roku, podczas gdy Nowy Rok był trzecim co do wielkości pojedynczym dniem o takiej liczbie instalacji w historii YouVersion, dodał Gruenewald.

Zwykle na początku roku obserwujemy wzrost zainteresowania Biblią, ponieważ ludzie zaczynają nabywać nowych nawyków i są zainteresowani czytaniem Biblii po raz pierwszy” – powiedział Gruenewald w wywiadzie dla CP.

„Interesujące jest dla nas to, że tegoroczny wzrost jest nawet wyższy niż w tym samym czasie w zeszłym roku i jest to trend, który obserwujemy na całym świecie”.

Chociaż YouVersion odnotował wzrost liczby instalacji aplikacji i zaangażowania na całym świecie, aplikacja odnotowała największy wzrost liczby instalacji w krajach Afryki oraz w Azji i na Bliskim Wschodzie.

Obejmowało to 198% wzrost aktywności w Etiopii, 94% wzrost w Egipcie, 74% wzrost w Turcji, 65% wzrost w Ghanie i 48% wzrost w Pakistanie. Ogólnie rzecz biorąc, Afryka Północna odnotowała 297% wzrost aktywności, podczas gdy Bliski Wschód odnotował 166% wzrost.

„Zawsze szukamy sposobów na udoskonalenie aplikacji i pomaganie ludziom w robieniu tego, co nam mówią, że chcą robić, czyli w bardziej systematycznym czytaniu Biblii” – powiedział Gruenewald. (…)

Według Gruenewalda, jedną z najpopularniejszych funkcji aplikacji są Plany Biblijne, które według strony internetowej YouVersion koncentrują się na dostarczaniu „codziennych treści zakorzenionych w Piśmie Świętym” i pomagają użytkownikom „studiować, rozumieć, medytować i stosować biblijne prawdy w swoim życiu”.

„Każdego tygodnia dodajemy nowe plany w wielu językach, aby pomóc ludziom w dalszym angażowaniu się w Biblię każdego dnia” – wyjaśnił Gruenewald. „W tym roku ułatwimy ludziom znalezienie znaczących treści planów biblijnych, które są specyficzne dla miejsca, w którym się znajdują na swojej drodze wiary”.

„Ponadto funkcja Plany z przyjaciółmi pozwala ludziom wspólnie studiować Pismo Święte, ponieważ wiemy, że jest bardziej prawdopodobne, że ktoś będzie konsekwentny, gdy ma wsparcie swojej społeczności”.

Gruenewald powiedział CP, że on i inni pracownicy YouVersion są „zdumieni, że możemy być częścią tego, jak Bóg decyduje się to robić na co dzień”.

„Za każdym razem, gdy ktoś otwiera Biblię, ma okazję, aby moc Słowa Bożego zmieniła jego życie” – dodał.

Uruchomiona w lipcu 2008 roku przez Life.Church aplikacja YouVersion może pochwalić się zainstalowaniem na ponad 850 milionach urządzeń na całym świecie i jest oferowana w 2100 językach.

Pod koniec ubiegłego roku YouVersion poinformowało, że w 2024 r. aplikacja miała średnio 11,2 miliona nowych instalacji każdego miesiąca i około 14 milionów osób korzystających z Biblii każdego dnia.

Autor: Michael Gryboski

Źródło: Christian Post