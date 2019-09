Zespół God’s Chosen wydaje nowy album

Kobiecy tercet God’s Chosen z St. Louis z dumą ogłasza premierę swojego nowego albumu. Zebrina Anderson, Nikeisha Whittier i Sarah Benibo współpracowały z producentami AyRonem Lewisem, Levim „Too” Kingiem i Johnem Strandellem. Owocem ich pracy jest dziesięć niezwykłych utworów. Album z sukcesem łączy pasję, której pełne jest chrześcijańskie uwielbienie z odwagą, którą słychać w muzyce gospel. W płycie słychać wpływy Kari Jobe, Hillsong United, Tashy Cobbs Leonard czy Lauren Daigle, a hymny wielbiące Boga i piękne pieśni na pewno spodobają się zarówno indywidualnym słuchaczom, jak i całym kościołom. Album można kupić internetowo.

„Bardzo się cieszymy z premiery naszego trzeciego albumu! Tym razem współpracowałyśmy zarówno z producentami muzyki chrześcijańskiej, jak i gospel, aby stworzyć coś, co spodoba się wielu odbiorcom. Mamy nadzieję, że płyta będzie służyła zarówno kościołom, jak i indywidualnym słuchaczom. Chcemy, aby album był szczerą odpowiedzią na polecenie podążania za Chrystusem – to właśnie sprawia, że wszyscy jesteśmy wybrani przez Boga” – napisał zespół God’s Chosen [God’s Chosen – „wybrany przez Boga”].

Zarówno media, jak i koledzy z branży muzycznej zachwalają nowy album zespołu. Oto, co możemy przeczytać na temat płyty:

„Nie każdy artysta potrafi mieszać gospel i muzykę chrześcijańską. Dziewczynom nie tylko się to udało, ale zrobiły to po mistrzowsku!” – Breathecast.com

„God’s Chosen to więcej, niż tercet. One budują mosty pomiędzy rasami, gatunkami muzycznymi, a przede wszystkim między nami, a krzyżem Jezusa. Z takich piosenek Jezus byłby dumny” – Hallels.com

„Przed muzyką gospel świetlana przyszłość! Skąd to wiem? Usłyszałam „Grace Is Running” z nowej płyty God’s Chosen” – Tracey Artist, dyrektor naczelna I Hear Music Inc.

„Pasja w sercach i głosach God’s Chosen łączy się z muzyką, tworząc fantastyczne, pełne kreatywności utwory, które ucieszą słuchaczy w każdym wieku i zainspirują każdego” – MauToBeAPerson.com

„God’s Chosen to wspaniały zespół, który tworzą trzy młode kobiety. Album pokochacie od samego początku, aż do końca” – Mark Hubbard, The Mark Hubbard Show

„Kiedy tylko usłyszałem pierwsze nuty, wiedziałem, że miały mnie! God’s Chosen naprawdę mają coś dla świata. Ich muzyka to prawdziwe błogosławieństwo” – Carl Behanan

Na płycie:

We’re Ready Glory Let’s Dance Redeemed I Want You Feat. John Strandell Even In The Valley Whatever It Takes For Your Glory (I Surrender) Love Lifted Me Grace Is Running

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat