Zahna i jej solowy debiut „Red For War”

Uznana piosenkarka rockowa Zahna wydała swój długo oczekiwany debiut solowy „Red For War” (2018 rok) przy współpracy z wytwórnią płytową RockFest Records. Płyta wyprodukowana przez Joshuę Bertranda z grupy Random Hero, chrześcijańskiego innowatora rocka i twórcy hitów Billboardu, to zestaw 10 utworów będący głośnym okrzykiem wojennym i zapisem okresu wyzwań artystki.

Ogłaszający prawdę Bożych obietnic album „Red For War” promuje debiutancki singiel „Underneath”, który sięgnął czwartego miejsca na liście Billboardu w kategorii chrześcijańskiego rocka. Przy mocnym brzmieniu gitarowym, prezentującym imponujący zakres wokalny Zahny, piosenka jest wyraźnym przypomnieniem, że nic nie jest ukryte przed Panem.

Płytę otwiera utwór „Unshaken” , który rozwija unikalny styl muzyczny Zahny i deklaruje Bożą suwerenność nad naszym życiem, łącząc wstrząsające, głębokie krzyki Zahny z jej eterycznymi, czystymi ścieżkami wokalnymi. „Red For War” obejmuje też tak zróżnicowane kompozycje, jak chwytliwy, wspierany elektronicznie „Was I Bad”, ballada „Edge of the Earth” i „Misery”, piosenka mówiąca o żalu z powodu zdrady, lecz ostatecznie wskazująca na Tego, który zawsze jest godny zaufania.

„Mogę pozwolić, by ta gorycz mnie zżerała, albo mogę pokonać diabła” – mówi Zahna o niedawnych próbach, które zainspirowały piosenkę. „Każde rozczarowanie jest tylko przygotowaniem do czegoś większego; nie dlatego, że na to zasługujemy, ale dlatego, że jesteśmy dziećmi Boga. Mamy to prawo jako córki i synowie Boży. Na koniec dnia zwyciężamy, bez względu na wszystko”.

„Przy zaledwie kilku artystkach solowych w świecie rocka, to prawdziwy zaszczyt móc nazywać Zahnę członkiem rodziny RockFest Records” – powiedział Joseph Rojas, dyrektor RockFest. „Jej artyzm jest niezrównany, zarówno jako piosenkarki, jak i autorki piosenek, i sądzę, że ‘Red For War’ niesie ważny przekaz, który tak wielu potrzebuje usłyszeć”.

Zahna (Suzy Martinez) to była główna wokalistka uznanej grupy rockowej ILIA, która w 2014 roku zaprosiła ją do udziału w swoim mini-albumie „Reborn”. Po wydaniu „Red For War” Zahna pojechała w trasę Summer RockFest Tour, obejmującą ponad dwadzieścia miast w Stanach Zjednoczonych, w której wystąpiła obok Seventh Day Slumber oraz innych artystów wspierających: Spoken, Random Hero, Amongst The Giants oraz Gold, Frankincense & Myrrh.

RockFest Records, marka Nashville Label Group, jest pod opieką Jospha Rojasa, założyciela chrześcijańskiej grupy rockowej honorowanej nagrodami Dove, Seventh Day Slumber. Poza współpracą z Seventh Day Slumber i Zahną, RockFest Records firmuje projekty popularnego zespołu Random Hero, przebojowych rockersów The Protest, grupy rockowo-metalowej z Nashville The Persuaded i trio metalcore Amongst The Giants. Dystrybutorem RockFest jest New Day Christian Distribution; za dystrybucję cyfrową odpowiada Capitol Christian Music Group.

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat