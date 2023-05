Nepal: Uwolniona od lęku, odrzucona przez rodzinę

Deepa i jej mąż Surya zostali przytłoczeni lękiem, gdy czarownicy przepowiedzieli przedwczesną, nienaturalną śmierć Suryi. Gdy Deepa powiedziała o lęku swojemu bratu, który jest chrześcijaninem, ten podzielił się z nią ewangelią i poprowadził, dzięki łasce Bożej, Deepę i Suryę do złożenia zaufania w Chrystusie.

Małżonkowie jednak mieszkali w tym samym domu z rodzicami i dziadkami Suryi, gorliwymi hindusami. Rodzina naciskała ich na powrót do hinduskiego kultu, po czym zdobyła poparcie innych mieszkańców wsi, by wzmóc nacisk. Ataki słowne wkrótce przeszły w ataki fizyczne, i w końcu małżeństwo z małym dzieckiem zostało wyrzucone z domu. Członkowie miejscowego kościoła zbudowali im w pobliżu mały domek. Oboje żyją ze sprzedaży mleka z jednej krowy, a Surya obecnie wyjechał za granicę, by poszukać zarobku. Deepa pozostaje aktywnym członkiem kościoła, opiekując się ich 5-letnim synem, Shreyą.

Dziękujmy Bogu za Deepę i Suryę, którzy przyjęli w wierze Jego Słowo i odwrócili się od ciemności ku Jego światłu w Chrystusie. Błogosławmy ich w Imieniu Jezusa, by oboje byli utwierdzeni w Jego miłości i mieli w sobie Jego pokój. Dziękujmy Bogu za zaopatrzenie materialne dla nich, za pracę dla Suryi i źródło utrzymania, które pozwoli im pokrywać bieżące wydatki. Błogosławmy miejscową społeczność chrześcijan, by była mocnym, Bożym światłem w swoim otoczeniu, jaśniejąc obecnością Ducha Świętego, by świadczyć wobec wyznawców hinduizmu i ich bóstw o jedynym, prawdziwym Bogu, który zbawia na ziemi. „Ja PAN, wezwałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę, będę Cię strzegł i dam Cię jako przymierze dla ludu, światłość dla narodów; abyś otwierał oczy ślepym, wyprowadził więźniów z ciemnicy i z więzienia tych, co siedzą w ciemności. Ja PAN, to jest Moje Imię, chwały Mojej nie oddam innemu, ani Mojej czci rzeźbiony posągom. Oto pierwsze rzeczy nastąpiły, a Ja ogłaszam nowe…”. Iz 42:6-8

Na zdjęciu: Deepa i Shreya

