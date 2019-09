„Unstoppable God” – płyta pełna zachęty zespołu Sanctus Real

Zespół Sanctus Real powraca z dziewiątym albumem studyjnym, „Unstoppable God”, którego premiera odbędzie się 30 sierpnia. Płyta pełna jest hymnów chwalących Boga i zachęcających wierzącego. Każda z piosenek oparta jest o ważną prawdę życiową, która podnosi na duchu i odsyła wierzącego do Boga. Album zawiera także piosenki „Confidence” i „Unstoppable God”, których można było posłuchać na chrześcijańskich stacjach radiowych.

Singiel „Confidence” pnie się w górę list przebojów.

Piosenka przypomina nam o postaciach biblijnych, które w najtrudniejszych chwilach wykazały się pewnością siebie i odwagą. Melodia grana na pianinie, elektroniczne dźwięki i rytm, do którego aż chce się klaskać, sprawią, że od razu zaczniesz śpiewać. Refren wpada w ucho i inspiruje. Bridge buduje napięcie wokalne i instrumentalne, prowadząc do cichszej wersji refrenu, która zamienia się w pełen mocy hymn. „Confidence” to niesamowicie zachęcająca i inspirująca piosenka.

Inny wyróżniający się utwór to „Lazarus”.

Zaczyna się delikatnymi dźwiękami pianina i opowiada o chrześcijanach, którzy są jak martwi ludzie, którym przywrócono życie – dokładnie jak Łazarz. „Moje świadectwo, ze śmierci do życia” to słowa, które zaczynają refren. Sanctus Real podkreśla, że jako chrześcijanie mamy życie w Chrystusie i ta zmiana powinna być widoczna w naszym codziennym życiu. Ta piosenka przypomina o tym, co jest tak ważne w naszej codziennej relacji z Bogiem.

„Unstoppable God”, tytułowa piosenka, także staje się hitem. Elektroniczne dźwięki połączone są z gitarą akustyczną i głosem Dustina Lolliego. Refren od razu podbuduje i zachęci do śpiewania! Piosenkę zamykają mistrzowsko napisane słowa: „Skąd pochodzi moja pomoc? Pochodzi od Pana”. Ten wers przypomni, jak dobry jest Bóg.

Album zachęci i przypomni, że dzięki Bożej mocy w każdym momencie życia możemy być pewni siebie.

Źródło: The Christian Beat

Autor: Sarah Baylor