Te Biblie znikają z półek i inspirują miliony

Popularna wersja Biblii w formie komiksu właśnie osiągnęła kamień milowy – w Stanach Zjednoczonych sprzedano ponad trzy miliony egzemplarzy.

„The Action Bible”, wydana po raz pierwszy w 2010 r., nadal dominuje na listach bestsellerów Amazona, utrzymując się w pierwszej setce wszystkich książek.

Brock Eastman, dyrektor marki The Action Bible w firmie David C. Cook, powiedział, że wierzy, iż sukces projektu wynika z jego unikalnego podejścia do przekazywania Ewangelii młodym pokoleniom.

„To, co uderza ludzi czytających 'The Action Bible’, to po prostu piękna, pełna akcji [prezentacja] i nasze ilustracje, które naprawdę ożywiają historię” – powiedział. „I lubimy myśleć o… ożywianiu Biblii w inny sposób”.

Eastman kontynuował: „Szczególnie dla tego pokolenia, które lubi powieści graficzne, ta Biblia przemawia do nich, ponieważ podoba im się ten rodzaj:” Och, widzę, jak obrazy tej historii się poruszają ”, i jest narracja, jak parafraza narracji biblijnej, która jest łatwa do zrozumienia i brzmi jak rozmowa”.

Wszystko to tworzy coś, co Eastman nazwał „zachęcającym” doświadczeniem, które pozwala młodym ludziom w pełni zanurzyć się w tej wersji Biblii, zawierającej 230 historii z Pisma Świętego i liczącej 830 stron.

Korzenie „The Action Bible” zostały zapoczątkowane w latach 70-tych przez poprzedni projekt znany jako „The Picture Bible”. W czasach, gdy młodzi ludzie zagłębiali się w świat komiksów – i gdy pojawiały się nowe sposoby ewangelizacji – „Biblia w akcji” była postrzegana jako innowacyjne narzędzie do budowania na sukcesie „Biblii obrazkowej” i dostarczania ponadczasowej prawdy nowemu pokoleniu.

Jako tata czwórki dzieci, Eastman powiedział, że „The Action Bible” robi dwie ważne rzeczy: wykorzystuje zainteresowanie młodzieży powieściami graficznymi, jednocześnie dając nadzieję młodym ludziom, którzy jej rozpaczliwie potrzebują.

Powiedział, że wiele popularnych obecnie powieści graficznych i komiksów po prostu nie oferuje „nadziei”.

„Te historie nie zapewniają nadziei i pięknej historii, jaką daje Bóg, ani odkupieńczej historii… przyjścia Jezusa i naszego zbawienia” – powiedział Eastman. „Biblia to właśnie robi”.

Jest to szczególnie ważne teraz, gdy młodzi ludzie z pokolenia Alpha – urodzeni między 2010 a 2024 rokiem – niedawno zmagali się z pandemią COVID-19 i innymi trudnościami. Dla niektórych beznadzieja była wynikiem chaosu, a Eastman wierzy, że „The Action Bible” ma moc i wpływ, aby pomóc złagodzić ten ból.

„Coś takiego jak 'The Action Bible’, która ma te grafiki, które przyciągają dzieci… opowiadając tę piękną historię o odkupieniu, nadziei, historiach i postaciach z Biblii, które są takie jak oni – ludzie, którzy zmagali się z różnymi rzeczami, którzy mieli strach, ale pokonali go z odwagą, ponieważ zostali wzmocnieni przez Boga” – powiedział. „To fantastyczne historie, z którymi dzieci się łączą. Mówią: „Widzę siebie w tej historii i mogę być taki””.

„Biblia w akcji” została starannie opracowana, aby zapewnić »wierność słowu Bożemu«.

„Włożono wiele wysiłku nie tylko w język i słowa, ale także w obrazy, które wzięły te strony i zasadniczo… ożywiły je” – powiedział Eastman.

Wpływ „Biblii akcji” (The Action Bible) był niezaprzeczalny, a projekt został przetłumaczony na 108 języków na całym świecie. Podczas gdy książka sprzedała się w 3 milionach egzemplarzy w Stanach Zjednoczonych, liczba na całym świecie jest „znacznie większa”.

„Tylko w ciągu ostatnich czterech lat sprzedaliśmy 1,1 miliona Biblii akcji na całym świecie” – powiedział Eastman, wyjaśniając, że jest to dodatek do 3 milionów sprzedanych w Ameryce.

Ostatecznie Eastman powiedział, że misja „The Action Bible” – przybliżenie wszystkim historii Jezusa – została doceniona, a historie o wpływie tego projektu wciąż docierają do jego zespołu.

„To ma być narzędzie ewangelizacyjne, ponieważ taki jest nasz cel” – powiedział Eastman. „The Action Bible” („Biblia w działaniu”) jest ważnym narzędziem i jest przeznaczona dla rodziców, kościołów, wszystkich, aby dotrzeć do młodej osoby i powiedzieć: ”Hej, Biblia jest całkiem interesująca. Jest w niej kilka naprawdę niesamowitych historii”.

Powiedział, że Biblia ma wpływ na dzieci na całym świecie. Na przykład 6-latek z Nairobi w Kenii napisał, że „Biblia w działaniu” ma „ładne obrazki i historie”.

Dziecko kontynuowało: „Lubię ją, ponieważ pochodzi od Boga i uczy nas dobrych manier, a także nauczyła mnie wybaczać innym. Nauczyła mnie kochać innych ludzi”.

Eastman powiedział, że to tylko jedna z setek wypowiedzi młodych ludzi. Ma nadzieję, że „The Action Bible” posłuży jako wprowadzenie dla dzieci – i że sięgną one głębiej po inne, bardziej kompletne formy Pisma Świętego.

„Zawsze mówimy dzieciom: 'Hej, następnym krokiem jest przejście do jednej z tych Biblii do studiowania… otrzymujesz Biblię do studiowania i zagłębiasz się w Słowo Boże jako całość’” – powiedział.

Źródło: CBN News