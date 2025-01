Sztuczna inteligencja przyspiesza tłumaczenie Biblii

Wycliffe Bible Translators, lider od dziesięcioleci w dziedzinie tłumaczenia Biblii, donosi o znaczących postępach w realizacji celu, jakim jest udostępnienie Biblii w każdym języku na Ziemi.

„Skupiamy się na tym, jak sprawić, by Słowo Boże dotarło do ludzi, którzy nigdy nie miali Pisma Świętego w swoim własnym języku i to jest nasza pasja i o to nam chodziło przez te ponad 80 lat” – powiedział CBN News John Chesnut, prezes Wycliffe Translators.

Spośród około 7300 języków świata, Wycliffe i inni partnerzy w tłumaczeniu Biblii przetłumaczyli całą Biblię na 750 języków a Nowe Testamenty na 1700”.

Grupa intensywnie realizuje Wizję 2025, cel wyznaczony pod koniec lat dziewięćdziesiątych, zakładający wdrożenie tłumaczeń we wszystkich językach do roku 2025.

W tamtym czasie uważano, że aby osiągnąć ten cel, konieczne będzie rozpoczęcie programów w 3000 tłumaczeń w tym okresie.

Niedawno liczba ta spadła poniżej 1000 – to bezprecedensowe zwycięstwo w dziedzinie tłumaczeń.

„Na dzień dzisiejszy jest to około 888 pozostałych języków, które i tak znajdują się na naszej liście, więc był to ogromny postęp od 1999 roku” – wyjaśnił Chesnut.

Sukces ten zawdzięcza partnerstwu Wycliff z lokalnymi kościołami w odległych krajach.

„Nową rzeczą, którą widzimy, jak Bóg robi, jest to, że dosłownie podnosi swój kościół na całym świecie i podejmuje ten wysiłek” – powiedział Chesnut. „To oni są teraz właścicielami. To oni to robią. I coraz częściej naszą rolą jest towarzyszenie tym grupom i mówienie: „Czy możemy pomóc ci osiągnąć to, co Bóg położył na twoim sercu?”.

Sztuczna inteligencja również odgrywa pewną rolę.

„Bóg używa jej również dla swojej chwały. Mamy więc nowe narzędzie, które jest tu dostępne od około roku, dzięki któremu, jeśli Nowy Testament został przetłumaczony, można użyć materiału z Nowego Testamentu, aby załadować go do oprogramowania, a ono przygotuje Stary Testament w ciągu kilku dni”.

Tłumacze mają również dostęp do sprzętu, który może pomóc stworzyć alfabet w miejscach, w których go nie ma.

„Mamy inne narzędzie sztucznej inteligencji, które tam, gdzie nic nie jest napisane, nie ma jeszcze żądnych fragmentów Pisma Świętego, zbierze słowa od społeczności, a następnie wykorzysta je do nauczenia maszyny, jak również sporządzić tłumaczenie. …” – powiedział Chesnut.

Jest to innowacja, która jego zdaniem może utorować drogę do wypełnienia Wielkiego Nakazu wcześniej niż kiedykolwiek sobie wyobrażano.

„To pierwsze pokolenie, które może spojrzeć i powiedzieć: „To może się wydarzyć za naszego życia”. To niesamowity dzień, aby być częścią tego, co Bóg robi na całym świecie”.

Autor: Charlene Aaron

Źródło: CBN News