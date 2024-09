Spotkanie z Twen Theodros, więzioną 16 lat za wiarę w Jezusa

W 2004 r., gdy miała 21 lat, Twen Theodros została aresztowana w Erytrei z powodu swojej wiary w Jezusa. Rządzący krajem bezwzględny reżim marksistowski przetrzymał ją w straszliwych warunkach w więzieniu przez szesnaście lat. Niemal trzy lata była zamknięta w kontenerze transportowym w więzieniu Mai Serwa w pobliżu Asmary. W innym więzieniu u wybrzeży Morza Czerwonego, jednego z najgorętszych miejsc w Erytrei, wtrącono ją do podziemnej celi. Była torturowana, zmuszano ją do wyrzeczenia się wiary i grożono śmiercią. Wyszła na wolność w wyniku amnestii w 2020 r. O swoim uwolnieniu powiedziała: „Wasze modlitwy mnie uratowały. To zwycięstwo jest zwycięstwem nas wszystkich. Wszystko to stało się możliwe dzięki Bożej łasce”.

Tak spotkanie z Twen opisuje osoba z zespołu Głosu Prześladowanych Chrześcijan: „Poznanie tej dziewczyny było dla mnie autentycznym przywilejem i jednym z najbardziej niezwykłych doświadczeń w moim życiu. Świadoma tego, że dwa lata wcześniej opuściła ciężkie więzienie w Erytrei, w którym spędziła 16 lat, myślałam, że będę rozmawiać z osobą z oznakami doświadczenia poważnej traumy, zniszczoną i złamaną. Nie umiem nawet wyrazić słowami mojego totalnego zaskoczenia i wrażenia, jakie wywarła na mnie Twen. Właściwie miałam trochę takie odczucie, jakbym rozmawiała z osobą najbardziej zwyczajną, a jednak nie z tego świata. Dosłownie wgniotło mnie w fotel, kiedy słuchałam tego, co mówi do mnie i jak. Miałam nieodparte wrażenie, że jestem świadkiem cudu”.

Źródło: Głos Prześladowanych Chrześcijan