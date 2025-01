Film: Złowrogi

W dniu zaplanowanej egzekucji skazany seryjny morderca zostaje poddany ocenie psychiatrycznej, podczas której twierdzi, że jest… demonem. Oświadcza przy tym, że zanim skończy się ich spotkanie, psychiatra sam popełni trzy morderstwa…

Trzymający w napięciu horror to konwencja, którą wybrali twórcy głośnego filmu „Nieplanowane” czy „Bóg nie umarł”, aby opowiedzieć kolejną ważną historię. Zainspirowani słynnymi „Listami starego diabła do młodego” C.S. Levisa, pozycjonują „Złowrogiego” jako kontynuację klasycznego dzieła. Stawiają przy tym fundamentalne pytania: Dokąd zmierza świat pozbawiony moralnych zasad? Czy człowiek faktycznie żyje tylko tu i teraz? I najważniejsze: czy Zły to tylko postać z bajek czy też realna niszcząca siła? Odpowiedź na te pytania… może Was przerazić!

Według współreżysera filmu, Cary’ego Solomona, film miał niespokojną produkcję. Solomon, katolik, powiedział, że wiele problemów produkcyjnych filmu było wynikiem demonicznych manifestacji; w tym ośmiu wypadków samochodowych, awarii sprzętu, awarii elektrycznej, częstych alarmów przeciwpożarowych i wadliwych kamer.

Opis dystrybutora + inne źródła.

Reżyseria Chuck Konzelman, Cary Solomon

Scenariusz: Chuck Konzelman, Cary Solomon

Gatunek: horror/thriller

Kraj produkcji: USA

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 98 minut

Obsada: Sean Patrick Flanery, Jordan Belfi, Tom Ohmer, Glenn Beck, Daniel Martin Berkey, Mark De Alessandro