Sinach wydaje kolejny projekt – Greatest Lord

Nigeryjska autorka tekstów i artystka Sinach wydała swój najnowszy projekt, Greatest Lord. Integrity Music stało się odpowiedzialne za globalną dystrybucję. Sam album można dostać wszędzie tam, gdzie sprzedaje się muzykę. Płyta zawiera 13 utworów, w tym gościnne występy Darlene Zschech, Jekalyn Carr, Nathaniela Bassey’a, Micah Stampley’a, Leelanda, Marandy Curtis i innych.

Inspiracja do uwielbienia

Sinach stworzyła Greatest Lord jako projekt uwielbienia deklarujący suwerenność i panowanie Boga nad wszystkimi sytuacjami i okolicznościami, przez które obecnie przechodzi świat. Album ma też pomóc chrześcijanom na całym świecie rozpoznać Jezusa jako rozwiązanie dla dzisiejszego zranionego świata. Sinach ma nadzieję, że każda piosenka będzie inspiracją do uwielbienia i głoszenia Słowa Bożego w chwale, uwielbieniu i głoszeniu wiary.

Piosenka roku

Sinach, której pełne imię brzmi Osinachi Okoro Egbu, szybko stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk i twarzy w muzyce uwielbienia na całym świecie. Jako autorka piosenki roku GMA Dove Award, „Way Maker”, która stała się hymnem podczas wybuchu pandemii COVID, jest pierwszą piosenkarką i autorką piosenek, która przez dwanaście tygodni z rzędu znajdowała się na szczycie listy Billboard Christian Songwriter i jedyną kobietą, która zajęła miejsce nr 1. Ma ponad 500 milionów wyświetleń na YouTube i 1,5 miliona subskrybentów, a w swojej karierze napisała ponad 200 piosenek.

Na płycie:

Greatest Lord

Love My Home

Beautiful (feat. Nathaniel Bassey)

We Prevail (feat. Maranda Curtis)

I Exalt You (feat. Leeland)

Grateful

King of Glory (feat. Darlene Zschech)

Peace In The Storm

Your Name Is Jesus (feat. Panam Percy Paul)

With My Hands (feat. Micah Stampley)

I Bless

I Live For You (feat. Da’dra Greathouse)

There’s An Overflow (feat. Jekalyn Carr)

Źródło: The Christian Beat

Autor: Herb Longs

Tłum: M.O.