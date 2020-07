Sidewalk Prophets i doskonały debiut ich nowej płyty

Sidewalk Prophets, grupa muzyczna działająca pod patronatem Curb Records, nie zwalnia tempa ani z upływem czasu, ani z powodu pandemii. Ich nowa płyta, „The Things That Got Us Here„, na początku lipca zadebiutowała jako najlepszy album chrześcijański według Nielsen Music Connect. Do tej pory to najwyższy debiut zespołu w zestawieniach muzycznych. Premierowy tydzień grupa zwieńczyła koncertem dla swojej „Wielkiej wspaniałej rodziny”, który zagrała 9 lipca w historycznym Ryman Auditorium, a który był dostępny w streamingu na żywo. Wydarzenie szczycące się ponad 220 tysiącami widzów i wykorzystaniem ponad 105 systemów DSP, komentowały w internecie media i partnerzy radiowi.

„Jesteśmy zdumieni niewiarygodnym wsparciem fanów, którzy naprawdę są naszą ‚Wielką wspaniałą rodziną'” – mówi lider zespołu, Dave Frey. „Grając w Ryman Auditorium, spełniliśmy jedno z naszym marzeń, lecz to doświadczenie stało się jeszcze wspanialsze, gdy się dowiedzieliśmy, że oglądało nas ponad 220 tysięcy widzów. To znacznie więcej, niż zmieściłoby się w Ryman na dziesięciu koncertach. Na dodatek, zewsząd napływają relacje i słowa zachęty dla nowej płyty. Jesteśmy poruszeni, pobłogosławieni i zaszczyceni tym, czego Pan dokonał w ciągu jednego tygodnia!”.

W czasie, gdy z powodu obaw związanych z COVID-19 występy na żywo nadal są odwoływane,

Sidewalk Prophets przyjmuje innowacyjne podejście do trasy koncertowej, realizując „trasę wirtualną”. Pionierskie koncerty internetowe, dostępne w streamingu na żywo, obejmują elementy trójwymiarowe, które widzowie mogą odbierać dzięki okularom 3D, przy możliwości jednoczesnego udziału w wydarzeniu bez okularów. Każdy koncert to pełne doświadczenie multimedialne stworzone w technologii wysokiej rozdzielczości i stawiające nowe oczekiwania dla twórczych rozwiązań w występach na żywo. Każdy show odbywa się w czasie rzeczywistym, zapewniając to samo, jedyne w swoim rodzaju doświadczenie prawdziwej trasy koncertowej.

Lider zespołu Dave Frey ma podwójny powód do radości: w maju po raz pierwszy został ojcem, a obecny singiel radiowy, utwór „Chosen”, pnie się na radiowych listach muzyki chrześcijańskiej i jest już dostępny we wszystkich DSP.

Daty koncertów na „wirtualnej trasie” Sidewalk Prophets:

15.07 Seattle, Waszyngton; 16.07 Minneapolis, Minnesota; 17.07 Grand Rapids, Michigan; 18.07 Washington, D.C.; 22.07 Green Bay, Wisconsin; 23.07 Kansas City, Missouri; 24.07 Pittsburgh, Pensylwania; 25.07 Louisville, Kentucky; 12.08 Cincinnati, Oklahoma; 13.08 Champaign, Illinois; 14.08 Boise, Idaho; 15.08 Portland, Oregon; 19.08 Jacksonville, Floryda; 20.08 Charlotte, Karolina Płn.; 21.08 Fargo, Dakota Płn.; 22.08 Des Moines, Iowa; 26.08 Buffalo, Nowy Jork; 27.08 Oklahoma City, Oklahoma; 28.08 Nowy Orlean, Los Angeles; 29.08 Baltimore, Maryland

Terminy i miasta mogą ulec zmianie.

Autor: Herb Longs

Źródło: The Christian Beat