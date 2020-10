Sandra McCracken wydaje nowy album „Patient Kingdom”

Integrity Music zapowiada wydanie najnowszej propozycji Sandry McCracken – „Patient Kingdom”. Sandra jest wokalistką, autorką tekstów piosenek oraz pisarką współczesnych hymnów. „Patient Kingdom” to pierwsza od wydania „Christmas” jej zeszłorocznego, świątecznego albumu długogrająca płyta, na której znajdziemy nowe utwory zrealizowane z Integrity Music.

Pieśni o cierpliwości i wierności

Zawierający dwanaście utworów napisanych lub współnapisanych przez McCracken i wyprodukowanych przez Ben Shive’a oraz Tylera Chestera; każdy z nich jest poruszającą, refleksyjną ścieżką dźwiękową dla wierności i cierpliwości, przemawiającą wprost do niepewności pośród wszystkiego, co dzieje się w dzisiejszym świecie. Jej twórczość odzwierciedla to, jak musieliśmy nie tylko opóźnić nasze plany i założenia, ale także dostosować je lub nawet całkowicie zdemontować i zbudować na nowo.

Aby to osiągnąć, potrzebna jest cierpliwość i to ona właśnie jest naczelnym wątkiem przeplatającym się przez cały projekt. Z Bożej cierpliwości dla nas, aby dążyć do Niego, cierpliwość, którą okazał nam przed, podczas i po krzyżu, Jego królestwo porusza się do góry nogami, ale zawsze okazuje się lepsze niż się spodziewaliśmy.

McCracken mówi: „Jest wiele rzeczy, których nie wiem, wiem natomiast, że mogę chwalić Boga, w pokorze zadawać Mu pytania i być cierpliwą – mieć cierpliwość Królestwa”.

Najgłębsze pragnienie

Z „Patient Kingdom” najgłębsze pragnienie McCracken pozostaje jasne: wiernie kierować namiętnościami, darami i powołaniami, które Bóg nałożył na jej życie, czy to poprzez pieśń, słowo czy też opowieść; przez pracę na rzecz ochrony środowiska czy wysiłki w sprawie sprawiedliwości społecznej. „Jeśli część mojej historii może być przewodnikiem do postrzegania Boga jako najwierniejszej, stałej obecności, jakiej możemy doświadczyć, to są to opowieści, które chcę przekazać” – podsumowuje.

Na płycie

I Will Sing

You Are With Me

You Are The Word

On High Places

I Am One (feat. Citizens)

Lay My Worry Down

Thirst No More

Patient Kingdom

Into The Harbor

Be Still My Soul

Autor: Jessie Clarks

Tłum: M.O.

Źródło: The Christian Beat