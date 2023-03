Rafał Bielecki – Ocalić od zapomnienia

Płyta, którą chcę polecić podoba mi się… bardzo.

Rafał Bielecki wraz z zespołem i gośćmi stworzył coś co musi mi się podobać.

Refreny i hymny zaśpiewane i zagrane w bardzo przyjemnych, ciekawych i wbrew pozorom współczesnych aranżacjach rozbrzmiewają na nowo i wcale nie „wyglądają” jak z lat przeszłych. Wprost przeciwnie, nie będę się wstydził grać ich głośno jadąc samochodem (pomimo końca września z otwartą szybą i zimnym łokciem). …

Na okrągłym nośniku (CD), który już sam przechodzi do przeszłości dostajemy 19 pieśni, które ktoś nazwał starymi. Niech Mu będzie wybaczone.

– Dariusz Hapoń

RAFAŁ BIELECKI

Pasjonat muzyki od najmłodszych lat rozkochany w Bogu. Szczęśliwy mąż i ojciec dwóch wspaniałych synów. Lider uwielbienia, miłośnik gitary basowej, basista w zespole Dulos. To w jego głowie zrodził się pomysł na ocalanie starych pieśni. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął w wieku 11 lat kiedy to po raz pierwszy wziął do ręki gitarę akustyczną. Od zawsze buszujący w śpiewnikach, poznający nowe pieśni.

Na płycie:

Chwalcie Dziś Pana

Pan Bóg Twój Idzie Razem Z Tobą

Śpiewam Panu Memu Pieśń

Tak Żyje Pan

Jeśli Na Piasku Zbudujesz Swój Dom

Gdy Pokój Niebieski (Błogo Mi)

Co Oczyszcza Z Grzechów Mnie

Przyjaciela Mam

Dzień Po Dniu

Już Jaśnieje Z Daleka Nam Kraj

Wejdź Do Pańskich Bram (Live)

Skałą I Zbawieniem Jest Mój Jezus (Live)

Pewnej Nocy Łzy Z Oczu Mych (Live)

Pokojem Moim Bóg (Live)

Tyś Jak Skała, Tyś Jak Wzgórze (Live)

Zwróć Swój Wzrok Na Jezusa (Live)

Bonus Tracki:

Zmartwychwstał Pan I Żyje

Jezusa Krew

Tak Jak Tęcza

Dane

Producent: Damian Kurasz

Wydawca: Holy Sound

Dowiesz się więcej o wykonawcy na stronie: Holy Sound