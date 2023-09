Pastor ucieka z Rosji, ścigany za sprzeciw wobec wojny w Ukrainie

Rosja stosuje represyjne i okrutne taktyki, by uciszać swoich obywateli, którzy protestują przeciwko wojnie rządu w Ukrainie.

Kreml zrobił obławę na tysiące działaczy antywojennych. Wśród nich jest wielu chrześcijan, w tym Juri Sipko, jeden z najbardziej szanowanych i znanych rosyjskich liderów ewangelikalnych, niedawno zmuszony do ucieczki z kraju.

Teraz Sipko jest uciekinierem.

„Jestem osobą poszukiwaną. Agenci służb bezpieczeństwa szukają mnie w całym kraju. Gdy tylko z powrotem postawię nogę w Rosji, zostanę aresztowany” – powiedział Juri w rozmowie z CBN News.

8 sierpnia, rosyjscy agenci FSB, odpowiednika amerykańskiego FBI, zrobili nalot na dom Sipko w Moskwie pod zarzutem dyskredytowania rosyjskiego wojska i jego działań w Ukrainie.

Na nagraniu wideo z nalotu, pokazanym w rosyjskiej telewizji państwowej, widać przynajmniej trzech agentów w kamizelkach kuloodpornych i hełmach, którzy z bronią szturmową w ręku wchodzą do domu Sipko. Następnie filmują listy, książki, dzienniki, kontakty biznesowe i inne materiały podobno znalezione w mieszkaniu.

Tego samego dnia, trzy godziny na południe od Moskwy, rosyjskie siły specjalne włamały się do kościoła ewangelikalnego krótko po zatrzymaniu jego pastora w celu przesłuchania.

„Według rosyjskiego rządu, jestem oskarżony o to przestępstwo, ponieważ powiedziałem, że walka przeciwko Ukraińcom to zbrodnia, zabijanie Ukraińców to zbrodnia, niszczenie ukraińskich miast to zbrodnia” – powiedział Sipko.

Dzięki temu, że ktoś dał mu cynk, Sipko uniknął nalotu i szybko wymknął się z kraju. Po przyjeździe do nieujawnionej lokalizacji, udzielił ekskluzywnego wywiadu CBN News, w którym opowiedział o swoich przejściach.

„Wiedziałem, że narobię sobie kłopotów, ponieważ rząd uchwalał wszystkie te prawa, by prześladować ludzi, którzy mówią prawdę” – powiedział Sipko. „Mimo to, nie mogłem milczeć. To moi bracia i siostry w Chrystusie. Nie mogę o tym milczeć”.

Sipko, znaczący pastor baptystyczny, kierował niektórymi z najbardziej znanych, ewangelikalnych sojuszy w kraju.

Od samego początku krytykował rosyjską inwazję w Ukrainie i publicznie wzywał prezydenta Władimira Putina do zakończenia wojny.

W zeszłym roku, Rosja wprowadziła nowe prawa, by rozprawić się ze sprzeciwem wobec wojny. Według Amnesty International, wzięto na cel ponad 21 tysięcy ludzi, wielu z nich zatrzymywanych, znakowanych jako „zagraniczni agenci” lub więzionych.

„Głównym celem rządu jest uciszać ludzi i szerzyć tylko ich własne kłamstwa” – powiedział Sipko.

Nawet publiczne modlenie się lub wzywanie do pokoju stwarza ryzyko prześladowań.

„Jeśli nie jesteś lojalny, nie ma dla ciebie miejsca w kościele” – powiedział dr Andriej Desnitsky, profesor Uniwersytetu Wileńskiego na Litwie.

Podobnie mówi ksiądz Ioann Koval.

We wrześniu zeszłego roku, gdy rosyjski prezydent nakazał częściową mobilizację rezerwistów, zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego polecił swojemu duchowieństwu modlić się o zwycięstwo.

W swojej modlitwie, ksiądz Koval zastąpił słowo „zwycięstwo” słowem „pokój’.

„To było wbrew mojemu sumieniu” – argumentował. „Nie mogłem poddać się presji politycznej ze strony hierarchów”.

W konsekwencji wyrzucono go z Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Teraz ksiądz Koval prowadzi nabożeństwa w starym kościele prawosławnym w Antalyi w Turcji.

Podobnej presji doświadczyło co najmniej trzydziestu innych księży prawosławnych.

„Nigdy nie podważałem wyboru, jakiego dokonałem” – powiedział Koval. „Całą duszą i całym sobą sprzeciwiam się tej wojnie. Było dla mnie niemożliwe, by modlitwą wspierać inwazję wojsk rosyjskich w Ukrainie”.

Komisja Stanów Zjednoczonych ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (USCIRF) podaje, że od czasu rozpoczęcia wojny, wolność religijna w Rosji osiągnęła nowy niż.

„Przekaz jest bardzo wyraźny: każdy lider religijny lub ktokolwiek, kto protestuje przeciwko rosyjskiej inwazji w Ukrainie na podstawie przekonań religijnych, jest brany na cel” – powiedziała w rozmowie z CBN News Susie Gelman, komisarz w USCIRF.

Zgodnie z dochodzeniem Organizacji Narodów Zjednoczonych, prześladowania religijne rozszerzają się też na kontrolowane przez Rosjan obszary Ukrainy.

„Dokumentujemy wymuszone zniknięcia, arbitralne zatrzymania, przypadki tortur lub innych metod maltretowania oraz bezprawnych deportacji dokonywanych przez rosyjskie siły zbrojne wobec duchowieństwa i członków ukraińskich społeczności grecko-katolickich i ewangelikalnych” – powiedział Nihal Saad, rzecznik Wysokiego Przedstawiciela Sojuszu Cywilizacji ONZ (UNAOC).

Lecz na tym nie koniec.

Pociski rosyjskie regularnie mierzą w instytucje religijne i kościoły, co obejmuje niedawny atak na historyczną Katedrę Przemienienia Pańskiego w Odessie.

„Katedra w Odessie to nie jedyne miejsce kultu religijnego, jakie zniszczono w ciągu całej wojny” – powiedział Saad w czasie niedawnej prezentacji na forum ONZ. „Według wstępnej oceny dokonanej przez UNESCO, począwszy od 24 lutego 2022 roku, zniszczono 116 miejsc kultu”. (…)

Wracając do rozmowy CBN News, ukrywający się 71-letni pastor Sipko mówi, że nie boi się o swoją przyszłość i przyjmuje możliwość konfrontacji ze swoimi oskarżycielami.

„Nie mam czego się bać. Moje życie prawie dobiegło końca, dzięki Bogu, została mi jeszcze odrobina” – mówi pastor Sipko. „Gdybym miał stanąć przed sędzią, być aresztowany, miałbym okazję powiedzieć prawdę ludziom, którzy mają władzę. Chcę ich zobaczyć i powiedzieć im, że Bóg ich kocha i może im wybaczyć, i chce, by żałowali za swoje grzechy i przyjęli wybaczenie”.

Autor: George Thomas

Źródło: CBN