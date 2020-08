Nashville Life Music wydaje album „Here For Jesus”

Nashville Life Music, grupa nominowana do nagrody GMA Dove, wydała 17 lipca album studyjny „Here For Jesus”. Jest to następca ich znanego minialbumu „Taylor House Sessions”, na którym znalazł się singiel z listy Billboard Top 5 nominowany również do nagrody GMA Dove – „My God” (feat. Mr. Talkbox).

Nashville Life Music to ścieżka dźwiękowa do działań Nashville Life Church, lokalnego ruchu, który zapoczątkowały 9 lat temu spotkania w salonie CeCe Winans. Dwan Hill (Lauren Daigle, Jonny Lang) i Alvin Love III (syn i producent CeCe Winans) – laureaci nagród Grammy, tekściarze i liderzy zespołów – poprowadzili 26-osobowy zespół uwielbieniowy, aby wspólnie stworzyć projekt pełen energicznych i inspirujących utworów wyrażających codzienne uwielbienie i dziękczynienie Bogu.

„Here for Jesus” to projekt złożony z różnych elementów, które łączy więcej, niż styl i pełne radości wychwalanie. To uwielbienie w społeczności, którego całość w wyjątkowy sposób tworzą różnorodni ludzie z Nashville Life.

– Bóg był na tyle łaskawy, że dał nam kościół pełen różnych ludzi i jestem naprawdę dumny z tej kulturowej różnorodności – powiedział pastor Alvin Love III.

– Nie możemy przypisywać sobie tych zasług, więc kiedy mówię, że jestem z tego dumny, nie jest to odzwierciedlenie naszych starań. To był jakiś plan dla naszego kościoła, dzięki któremu pojawiły się tu obie strony spektrum, a także wszyscy pośrodku. To coś, co jest naprawdę ponadnaturalne. Myślę, że kwestie rasowe, napięcia z nimi związane i to, jak głęboko jest to zakorzenione w naszym narodzie, szczególnie na południu Stanów Zjednoczonych, to coś, co tylko Bóg może pokonać, bo nie chodzi jedynie o kolor skóry. Chodzi o nastawienie, o kulturę, styl muzyki, sposób, w jaki podchodzi się do rodziny i do związków.

– Myślę, że siła w różnorodności, którą widzimy to skutek relacji, które już się tworzyły – ciągnął Dwan Hill, pastor Nashville Life Worship. – Relacje zawsze są silniejsze, niż inne metody, strategia. Myślę, że głównym celem i założeniem jest pragnienie przyprowadzenia większej liczby ludzi do domu Boga.

W pracy nad albumem gościnnie udział wzięli inni artyści, np. Leeland („Way Maker,” „Lion and The Lamb”), a także Aaron Cole, laureat nagrody Dove dla Nowego Artysty Roku. „Here for Jesus” to przepełniony kreatywnością, idealny na ten czas album, który splata ze sobą uwielbienie, rytmy z lat 70., a także elementy muzyki nowoczesnej – z całą pewnością może stać się klasykiem. Kiedy pomyśli się o muzyce uwielbieniowej, która jest mieszanką twórczości Eltona Johna, Queenu, Earth, Wind and Fire, Chance’a the Rappera i Kanye’go Westa – od razu widać, że to byłby wyjątkowy album, niespotykany i niemożliwy do przegapienia.

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat