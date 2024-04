Muzułmańscy ekstremiści zabijają nawróconego chrześcijanina

8 marca, w pobliżu miasta na granicy Kenii z Ugandą, ekstremiści muzułmańscy urządzili zasadzkę i zabili ewangelistę z Kenii oraz poważnie ranili trzech Ugandyjczyków.

Czterej chrześcijanie zostali zaatakowani w pobliżu Busia w Kenii, kiedy wracali do Bugiri w Ugandzie po czterodniowym wyjeździe misyjnym do Kenii. Około godziny 18:30 co najmniej 10 muzułmanów zablokowało im drogę odwrotu, kładąc kamienie przed ich motocyklami. Jeden z ocalałych, ewangelista Rooney Masaba z Ugandy, powiedział również: „Napastnicy zaczęli zadawać nam wiele pytań i powiedzieli, żebyśmy nie nagabywali muzułmanów w trakcie ulicznej ewangelizacji”.

Ewangeliści próbowali wyjaśnić, że prowadzone przez nich rozmowy na temat islamu i chrześcijaństwa miały na celu jedynie przekazanie Dobrej Nowiny o Chrystusie.

„Muzułmanie dalej jednak nas wypytywali, a ponieważ nie byli zadowoleni z nawracania się ich współwyznawców, zwłaszcza swoich krewnych, podczas ewangelizacji prowadzonej od drzwi do drzwi” – dodał Masaba – dyskusja zrobiła się bardziej napięta. I wtedy jeden z muzułmanów złapał Ismaila Wafulę i dźgnął go ostrym nożem w szyję, klatkę piersiową i brzuch. Otrzymał też straszne ciosy w głowę, a następnie upadł, krwawiąc”.

Inni napastnicy podarli ich Biblie na kawałki i zaczęli atakować pozostałych członków zespołu, którzy zaczęli krzyczeć i wołać o pomoc. „Dzięki Bogu – powiedział Masaba – nadjechał jakiś samochód, pojawiło się też kilka osób mieszkających w pobliżu”.

Napastnicy uciekli, a ci, którzy przyszli z pomocą, zabrali ofiary do pobliskiego szpitala, gdzie stwierdzono śmierć Ismaila Wafuli, który był konwertytą z islamu i miał 30 lat.

Masaba powiedział, że podczas prowadzonej przez nich ewangelizacji kilku muzułmanów uwierzyło w Chrystusa, w tym dwóch szanowanych mężczyzn, którzy niedawno odbyli pielgrzymkę do Mekki i zamożna kobieta, która sponsorowała islamskie działania w rejonie miasta Busia.

Wcześniej zespół otrzymywał wiadomości z pogróżkami od przywódców muzułmańskich, którzy ostrzegali ich, by zaprzestali działalności chrześcijańskiej. Przywódcy kościelni powiadomili policję, a funkcjonariusze prowadzą dochodzenie w sprawie napaści.

Źródło: Morning Star News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan