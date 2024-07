Modlili się o uzdrowienie siostry i z tego powodu teraz muszą się ukrywać

Sri Lanka: Hussain* i Mandari* byli pewni: problemy zdrowotne Mandari miały podłoże duchowe. Jako muzułmanie szukali pomocy w meczecie, ale spotkało ich tam coś, czego zupełnie się nie spodziewali: „W meczecie przegonili nas i powiedzieli, że jesteśmy nieczyści” – opowiada Hussain. Zdarzyło się to kilka razy. W pewnym momencie Hussain miał już dość takiego traktowania i rozważał odebranie sobie życia – chciał także zakończyć życie swojej żony. Na szczęście wtedy przyjaciel dał im radę, która zmieniła ich życie.

Podwójne życie staje się nie do zniesienia

„Poradził mi, żebym poszedł do kościoła, a moja żona zostanie uzdrowiona” – wspomina Hussain. „Ku mojemu zaskoczeniu, w przeciwieństwie do innych miejsc, przyjęli nas tam i moja żona została uzdrowiona. Tego dnia przyjęliśmy Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela”.

Hussain wiedział, że gdyby jego rodzina dowiedziała się o ich nowej wierze, mogłoby to mieć poważne konsekwencje. Małżeństwo mieszkało w domu rodziców Hussaina i nie mówili nikomu o swoim nawróceniu. „Aby nie wzbudzać podejrzeń, chodziliśmy do kościoła, ale także nadal chodziliśmy do meczetu” – mówi Hussain. Żyli w ten sposób przez kilka lat.

Ale na początku 2024 r. Hussain nie mógł już dłużej znieść podwójnego życia. „Nie chciałem dłużej ukrywać swojej wiary i powiedziałem rodzicom, że jesteśmy chrześcijanami” – mówi. Tak jak się obawiał, jego rodzice byli zszokowani – i wściekli. Na konsekwencje nie trzeba było długo czekać. „Mieszkaliśmy w tym samym domu, ale przestali się do nas odzywać” – wspomina Hussain. Trwało to mniej więcej trzy miesiące.

Bóg działa – „i wszyscy to widzieli”

W marcu 2024 r. młodsza siostra Hussaina znalazła się pod wpływem złego ducha. Rodzice, krewni i sąsiedzi Hussaina, którzy wszyscy są muzułmanami, zebrali się w domu, aby uwolnić ją za pomocą islamskich obrzędów, ale żaden z nich nie zadziałał. „W końcu ja pomodliłem się za nią na oczach wszystkich” – mówi Hussain. „Została uwolniona i wszyscy to widzieli”.

Hussain nie spodziewał się tego, co stało się później. Zamiast cieszyć się szczęściem dziewczyny, wszyscy byli na niego źli za jego decyzję o pójściu za Jezusem. Do Hussaina zaczęły docierać pogłoski, że wkrótce umrze. Następnie jego wuj, znany kryminalista, zagroził, że Hussain zostanie wychłostany, a następnie zabity za zmianę wiary.

Dla własnego bezpieczeństwa Hussain i Mandari postanowili wyprowadzić się z domu rodziców. Zmiany w ich życiu spowodowały, że małżeństwo miało trudności finansowe. Kiedy ich pastor poinformował naszych lokalnych partnerów o sytuacji Hussaina i Mandari, udało im się znaleźć bezpieczne miejsce zamieszkania w pobliżu pastora, gdzie para jest teraz względnie bezpieczna. Mandari jest w ciąży. Oboje potrzebują naszych modlitw.

*Imię zmienione

za Open Doors, Polska