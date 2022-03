Melvin Smith przedstawia swoją pierwszą płytę gospel jazz „Blessed”

Gospel jazz to rodzący się gatunek muzyczny, łączący improwizacyjne i afroamerykańskie wpływy sacrum, czyli muzyki gospel, i profanum, czyli jazzu. Melvin Smith jest mistrzem obu. Talent tego wytrawnego saksofonisty umieścił go na scenie razem z takimi artystami, jak: Kirk Whalum, Jonathan Butler, Oleta Adams, Norman Connors, Fred Hammond, BeBe Winans, Israel Houghton i Byron Cage. Jako uzdolniony muzyk, który występował na słynnym festiwalu jazzowym w Montreux, w wieku 13 lat Melvin ukończył college muzyczny w Berklee i Queens College w New York City. Czerpiąc ze swojego wykształcenia i doświadczenia, właśnie stworzył swój pierwszy projekt gospel jazz, „Blessed. Płyta będąca mozaiką ulubionych utworów gospel, dostępna jest we wszystkich cyfrowych punktach sprzedaży.

Album „Blessed”

Złożony z pięciu piosenek mini-album pod tym samym tytułem „Blessed”, zawiera przebój Freda Hammonda „We’re blessed”. Jako wieloletni fan tej ikony muzyki chwały i uwielbienia, Smith stworzył unikalną wersję jego klasycznego, chrześcijańskiego hitu. Czerpiąc z muzycznej atmosfery Waszyngtonu DC, nadał piosence wyjątkowe brzmienie, zapewniając słuchaczom doświadczenie muzyki pochwalnej w afrykańskim stylu. „We’re blessed” zajmuje w sercu artysty szczególne miejsce. „Ta piosenka wybrzmiewała w mojej duszy od pierwszej chwili, gdy ją usłyszałem w 1998 roku” – powiedział Melvin. „’We’re blessed’ to piosenka, którą żyję, i to piosenka, która do dzisiaj mnie inspiruje”.

Smith umieścił na płycie także inne, dobrze znane melodie gospel, w tym „More Than Anything” Lamara Campbell’a, „Walking” Mary Mary i „Nobody Greater” Vashawn’a Mitchell’a. Przechodząc od jednej znajomej ścieżki do następnej, saksofon Smitha opowiada historię każdego utworu na nowo wydanym mini-albumie. Dzięki jego brzmieniu, interpretacji i wykonaniu, słuchanie „Blessed” jest niezapomnianym doświadczeniem muzycznym. Edward Blanco z EJazz News nazywa Smith’a „jednym z najznakomitszych muzyków grających na instrumentach stroikowych w dzisiejszym biznesie jazzowym”. Bill Milkowski z „Jazz Times” mówi o Melvinie jako o „biegłym saksofoniście z wprawą w pisaniu chwytliwych melodii”. John Barron w AllAboutJazz.com mówi: „Melvin Smith jest równie doświadczony w obydwu gatunkach [gospel i jazz]. Smith potrafi z powodzeniem zacierać granice między tradycją tego, co duchowe, i pomysłowością jazzu, demonstrując oczywiste związki, których brakuje w brzmieniach tak wielu współczesnych improwizatorów”.

Nie jest zaskoczeniem, że Melvin Smith jest znany jako wirtuoz saksofonu. Wychowany w Jacksonville na Florydzie, zaczął grać już jako młody chłopak. Lecz zanim wziął do ręki saksofon, ten ekspert w instrumentach dętych najpierw uczył się grać na klarnecie i flecie. Do gry zachęcili go rodzice, również miłośnicy muzyki gospel. Dorastając w kościele, używał tam swoich muzycznych talentów, śpiewając, grając na instrumentach i występując w kościelnych przedstawieniach. Później uzupełnił wykształcenie w Berklee i City University of New York, spędzając 20 lat w Nowym Jorku, gdzie szlifował swój fach, regularnie występował i nagrał kilka projektów jazzowych. Jako były członek personelu muzycznego renomowanego Chrześcijańskiego Centrum Kulturowego w Nowym Jorku, Melvin Smith obecnie uczy muzyki w gimnazjum i szkole średniej w Jacksonville.

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat