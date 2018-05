Małe TGD i klip do utworu BOHATER

Małe TGD to profesjonalny zespół dziecięcy wykonujący muzykę pop z chrześcijańskim przesłaniem. Działający już od 35 lat zespół TGD – najpopularniejszy pop-gospelowy chór w Polsce – doczekał się nowego pokolenia wokalistów.

Małe TGD łamie schematy i pokazuje,

że również dzieci mogą śpiewać o Bogu w nowoczesny sposób. W 2017 r. zespół wydał debiutancką płytę „Góry do góry” – album zawiera 10 porywających, energicznych i pełnych radości utworów, które w prosty sposób przekazują ważne treści. Przy dźwiękach tej płyty nogi same rwą się do tańca. Autorami tekstów i muzyki są Kamila Pałasz (solistka TGD) oraz Piotr Nazaruk (dyrygent TGD, muzyk A. M. Jopek).

Teledysk do singla o tym samym tytule „Góry do góry”, który ukazał się na YouTube wiosną 2017 r., osiągnął już ponad 1,3 mln wyświetleń! Oficjalny skład zespołu tworzy jedenaścioro dzieci, które są reprezentacją Szkółki TGD – grupowych zajęć wokalnych prowadzonych dla ponad setki dzieci w wieku szkolnym w Warszawie.

W 2018 r. Małe TGD wyruszyło w pierwszą trasę koncertową – śpiewając na żywo i tańcząc na scenie, swoją radością i pasją zarażają zarówno najmłodszych jak i nieco starszych słuchaczy.