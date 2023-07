Lauren Daigle i jej album „Lauren Daigle”

Dwukrotna zdobywczyni nagrody GRAMMY, piosenkarka i autorka tekstów, Lauren Daigle, wydała 12 maja 2023 r. swój długo oczekiwany album „Lauren Daigle”, za pośrednictwem znanego studio nagrań Atlantic Records/Centricity Music.

Realizowany przez zdobywcę nagrody GRAMMY, producenta Mike’a Elizondo (współpracował z Twenty One Pilots, Mary J. Blige, Fiona Apple, Carrie Underwood), oraz zawierający teksty, których współ-autorami są uznani twórcy, tacy jak Natalie Hemby, Amy Wadge, Jason Ingram, Lori McKenna czy Jon Greene, album Lauren Daigle zwiastuje nowy, twórczy rozdział dla tej, urodzonej w amerykańskim stanie Luizjana, artystki.

Jak mówi ona sama, „Praca z Mike’m Elizondo, i innymi wspaniałymi autorami tekstów i muzyków na tym albumie, była najbardziej niewiarygodnym doświadczeniem i prawdziwym spełnieniem marzeń. Te utwory mają dla mnie szczególne znaczenie, bardzo pragnę podzielić się nimi ze światem.”

Projekt, nazwany imieniem autorki, zawiera 10 pierwszych piosenek, które można odsłuchać już dziś, oraz kolejne 13 utworów, które ukażą się do końca roku. Wszystkie 23 ścieżki prezentują zachwycający i potężny głos wykonawczyni utworów, bogaty rys historii, oraz niezwykłej muzykalności tej uzdolnionej wokalistki.

Przez ostatnie kilka tygodni, Lauren Daigle występowała na kameralnych koncertach przed-premierowych w Nashville, Nowym Orleanie, i Los Angeles, podczas których fani artystki mogli usłyszeć na żywo wszystkie utwory z płyty, na długo przed jej dzisiejszym wydawnictwem. Artystka świętowała również wydanie albumu ze swoim gronem fanów, oraz z członkami Akademii Płytowej w Muzeum Grammy w Los Angeles początkiem bieżącego tygodnia, wykonując akustyczne wersje wybranych utworów, oraz biorąc udział w intensywnej sesji pytań i odpowiedzi prowadzonej przez moderatorkę Billboard’u, Lyndsay Havens.

Dodatkowo, całkiem niedawno, Lauren długo rozmawiała o pracy nad albumem, nazwanym własnym imieniem, z Zanem Lowe, z Apple Music, gospodarzem programu, w studio telewizyjnym w Nashville. Cały wywiad dostępny jest pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=6QPSfH2deJ8

W drugiej połowie roku, artystka podejmie się zrealizowania swojej długo oczekiwanej trasy koncertowej, występując w salach koncertowych we wszystkich niemalże zakątkach Stanów Zjednoczonych, jak USA długie i szerokie; trasa „Kaleidoscope Tour’’ startuje 6 września w Memphis, w stanie Tennessee. Bilety są już do nabycia na stronie www.laurendaigle.com

Od czasu wydania swojego albumu „Look Up Child”, który nagrodzony został nagrodą GRAMMY, jak również zdobył tytuł platynowego krążka w roku 2018 – tego samego na którym znajduje się przełomowy, pokryty 6-krotnie platyną przebój „You Say” – Lauren Daigle zapisała się już na stałe na listach przebojów magazynu „Billboard”. Kiedy album „You Say” zadebiutował jako numer 3 na szczycie listy Top 200 Albums, Daigle została pierwszym artystą-kobietą w historii, który wspiął się do pierwszej dziesiątki zarówno notowań Billboard’u, jak i notowań chrześcijańskiej listy Top Christian Albums.

Artystka pobiła zaraz po tym kolejny rekord, kiedy płyta dobiła do liczby 100 tygodni jako numer jeden w notowaniach listy przebojów tejże listy, co stanowi największą liczbę tygodni, przez którą jakikolwiek artysta utrzymał się na szczycie jakiegokolwiek albumu w historii notowań tej platformy.

„You Say” jest najdłużej utrzymującym się na szczycie listy utworem

W podobny sposób, „You Say” jest najdłużej utrzymującym się na szczycie listy utworem, który kiedykolwiek pojawił się na co-tygodniowej liście tygodnika Billboard. Urodzona w Lake Charts, w Luizjanie, Daigle jest dwukrotną zdobywczynią GRAMMY, siedmiokrotną laureatką Billboard Music Award, czterokrotną nagrody American Music Award, jak również 10-krotną zwyciężczynią GMA Dove Music Award.

Poza sceną, Daigle angażuje się w dalszym ciągu w promowanie edukacji muzycznej, pracę z młodzieżą specjalnej troski, pomoc w opiece nad dziećmi, osobami w podeszłym wieku oraz potrzebującymi, w ramach fundacji The Price Fund, czyli organizacji, którą założyła w roku 2018. Do dnia dzisiejszego, artystka przekazała sumę ponad 2.5 milionów dolarów do 42 stowarzyszeń typu non-profit na całym świecie.

Autor: Jessie Clarks

Tłumaczenie: Konrad M.

źródło: TCB

