Kim Walker-Smith wydaje nową płytę Live „Wild Heart”

14 sierpnia, Kim Walker-Smith z Jesus Culture wydała swój pierwszy od trzech lat projekt solowy. Jej nowy album z muzyką uwielbienia, „Wild Heart” (Capitol CMG), porusza tematy dotyczące życia, rozpoczynania od nowa i powrotu do swojej pierwszej miłości, stanowiąc zbiór nagranych na żywo piosenek i chwil, radosnych, realistycznych, szczerych i intymnych.

„Moja ostatnia płyta ‚On My Side’ była zbiorem piosenek napisanych na pustynnym etapie mojego życia. Przetwarzałam w sobie żal, gniew i ból. Bóg spotkał się ze mną na pustyni i przyniósł życie i uzdrowienie” – mówi Kim Walker-Smith, wspominając okres, który doprowadził do powstania nowego albumu. „Wydostanie się z pustyni wprowadziło mnie w etap nowego, świeżego życia. Ten nowy album to silna deklaracja wolności i tego, kim jest Bóg. Po drugiej stronie pustyni jest wzrost, głębszy związek z Jezusem i nowy autorytet”.

„Wild Heart”, piąta płyta Walker-Smith, została nagrana na żywo w lutym tego roku, w Cascade Theater w Redding w Kalifornii, zanim Stany Zjednoczone opanowała pandemia. Cascade Theater ważne miejsce, ponieważ właśnie tam artystka wyszła za mąż i również tam nagrała płytę „Still Believe”.

„Wydanie albumu w trakcie pandemii jest sporym wyzwaniem” – mówi Kim Walker-Smith.

„Oczywiście bardzo bym chciała pojechać w trasę i znaleźć się wśród ludzi, nie tylko śpiewać te piosenki, ale dzielić z innymi chwile uwielbienia i historie, jakie się za nimi kryją. Bóg jest suwerenny i nie jestem zaskoczona czasem wydania tej płyty”.

Dodatkiem do nowego albumu jest nagrany na żywo materiał filmowy z wyjątkowego wieczoru w Cascade Theater, który zostanie wydany w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Trzy pierwsze nagrania video do utworów „Protector”, „Breathing Room” i „You’ll Always Be” można już obejrzeć w internecie.

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat