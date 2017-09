Juanita Bynum, Jonathan Butler – Gospel Goes Classical

Pewnej nocy miało miejsce niezwykłe wydarzenie w Birmingham, Alabama. Na terenie lokalnego uniwersytetu, salę wypełnił 100 osobowy chór i orkiestra symfoniczna. Pojawiły się też dwa obdarowane głosy muzyki Gospel, Juanita Bynum i Jonathan Butler. Był to wieczór uwielbienia, inspiracji i zachęty, który zgromadził tłum miłośników Gospel.

Utwory na albumie „Gospel Goes Classical” to materiał zarejestrowany podczas tego wydarzenia. Można je usłyszeć na kanale Gospel Radia Chrześcijanin.

Produkcja pochodzi z 2006 roku.

1 CD

1. Ride on King Jesus

2. One Night With The King

3. To Be Kept by Jesus (Psalm 121)

5. Falling In Love With Jesus

6. We Need You Lord

7. I Need You To Survive

2 CD

1. Don’t You Worry

2. Love Never Fails

3. Spirit Of Worship

4. We Worship You

5. I Don’t Mind Waiting See All 4

