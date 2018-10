Jesus Culture – This Is Jesus Culture

Jesus Culture to grupa młodych muzyków, która swoje korzenie ma w kościele Bethel Church w Redding, Kalifornii. Jej zasięg jest międzynarodowy i obejmuje wszystkich tych, którzy pragną duchowego przebudzenia, bądź już mają serce pełne miłości dla Boga i pragną tę miłość demonstrować gdziekolwiek się nie znajdą. Swoją służbę pełnią poprzez konferencje, wydarzenia chrześcijańskie, obozy, kursy szkoleniowe i wiele innych tak, aby móc oglądać całe społeczności a nawet miasta zmieniona przez moc Boga. Pragną służyć, mobilizować i wyposażać innych ludzi, żeby ci mogli wypełniać Boże powołanie do ich życia. W roku 2014 przenieśli swoją służbę do Sacramento i działają również w lokalnym kościele.

Ich służba zaczęła się od pragnienia jednego człowieka, Banning’a Liebscher’a,

który marzył o powstaniu pokolenia, którego jedyną pasją będzie służba Bogu i zwiastowanie Ewangelii narodom. I tak latem 1999 roku, grupa młodzieżowa z Bethel Church poprowadziła pierwszą konferencję Jesus Culture Conference, gromadząc ponad 500 osób. Konferencje te zaczęły stawać się wydarzeniami corocznymi, przyciągając nie tylko coraz większą rzeszę ludzi ale także obecność samego Boga. Jednak pomysł na nagranie pierwszej płyty powstał dopiero w roku 2005 wraz z rozszerzeniem działalności grupy poza granice miasta. W tym czasie nagrana została także pierwsza płyta DVD a rok później wydana została pierwsza płyta pt. „Everything”, która niczym lawina pociągnęła kolejne.

Pierwsze występy zaczęły pojawiać się z czasem na YouTube generując do dziś miliony kliknięć. W tak krótkim czasie grupa nagrała kolejne 32 płyty! Warto wspomnieć, że liderami w grupie są takie głosy jak Kim Walker – Smith czy Mellisa How. Służba Jesus Culture już wkrótce otworzyła się na zasięg międzynarodowy w Niemczech, Węgrzech, Francji, Danii, Szwajcarii, Irlandii, Holandii a nawet Brazylii, Nowej Zelandii i Południowej Afryce. W roku 2011, podczas występów w Chicago ich występy zgromadziły ponad 14 tysięcy widzów a kolejne tysiące oglądały przekaz na żywo w domach.

Jedną z płyt Jesus Culture jest wydana w 2015 roku płyta „This Is Jesus Culture”, na której znajdziemy niektóre z najpiękniejszych i najbardziej znanych utworów grupy. Z pewnością wszyscy słuchacze będą cieszyć się takimi utworami jak „One Thing Remains”, „How He Loves” czy „Your Love Never Fails”, które śpiewane są w kościołach na całym świecie.

Lista utworów:

1. I Want You To Know

2. Sing Out

3. Unstoppable Love

4. Rooftops

5. Your Love Never Fails

6. Alleluia

7. Agnus Dei

8. How He Loves

9. One Thing Remains

10. Your Name is Glorious

11. Show Me Your Glory

12. Holy Spirit

opr. na podst.: https://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_Culture, https://jesusculture.com/about/

źródło: Radio Chrześcijanin

