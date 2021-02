Jeremy Camp – I Will Follow

I Will Follow to dziesiąty album studyjny chrześcijańskiego muzyka Jeremy’ego Campa. Stolen Pride Records we współpracy z Sparrow Records i Capitol Christian Music Group wydało album 3 lutego 2015 roku.

Camp pracował z Bernie Herms’em i Sethem Mosley’em przy produkcji tego albumu. Tom Camp, ojciec Jeremy’ego, gra na harmonijce ustnej w utworze „Can’t Be Moved”, a jego córki, Isabella i Arianne, udzielają się wokalnie w tle. Główny singiel, „He Knows”, został zainspirowany przez fanów, którzy zadawali mu pytania na temat tego, jak poradził sobie z utratą pierwszej żony, która zmarła na raka, i po wydaniu swojej autobiografii „I Still Believe”. Pytania te zainspirowały go do napisania piosenki.

Mieszane recenzje

Mark Deming, dając albumowi trzy gwiazdki od AllMusic, pisze, „I Will Follow pokazuje, że Jeremy pozostaje człowiekiem ze szczerą i silną wiarą w Pana, i pragnieniem dzielenia się swoim świadectwem ze światem.”

Sygnalizując w czterogwiazdkowej recenzji CCM Magazine, Grace S. Aspinwall mówi, „solidna płyta skąpana w Piśmie Świętym, i nasycona bardziej dojrzałym dźwiękiem artysty, ponieważ reprezentuje ona dorosłą wersję Jeremy’ego, i jest to solidny i prawie doskonały wysiłek.”

Caitlin Lassiter, wskazując w czteroipółgwiazdkowej recenzji w New Release Tuesday, twierdzi – „Nadrzędnym tematem I Will Follow jest kontynuacja chodzenia ścieżką, którą Bóg dla nas wytyczył, bez względu na to, co nieoczekiwanego nas czeka lub jak niewygodne to może być… Tak bardzo jak wokal i tekst będzie częścią sukcesu, tak niesamowite instrumentarium i wokale w tle wspaniale wyróżniają się jako jeden z głównych punktów tego projektu – dlatego właśnie I Will Follow jest tak dobrze wyważonym wysiłkiem.”

Wyjaśniając pięciogwiazdkową recenzję w Worship Leader, Steve Reed odpowiada: „I Will Follow jest niesamowitą kolekcją muzycznego wyrazu legendarnego Jeremy’ego Campa… Od ambientu, przez rock, po muzykę akustyczną – wszystko to razem sprawia, że album ten jest świeży i aktualny.”

Tony Cummings, wręczając dziewięć na dziesięć gwiazdek w recenzji Cross Rhythms, uważa, że „słuchając tej znakomitej piosenki i w rzeczy samej całego albumu, dochodzę do wniosku, że ci wnikliwi recenzenci nie doceniają talentu Jeremy’ego. ”

W trzygwiazdkowej recenzji z Jesus Freak Hideout, Christopher Smith odpowiada, że „słabe teksty i nieoryginalna formuła muzyczna ciągną ten album w dół. To nie znaczy, że jest to zły album – w swoich najsłabszych momentach I Will Follow jest przeciętny, a w najlepszych jest naprawdę fajny.”

Kolejne oceny

Jonathan Andre, przyznając albumowi cztery i pół gwiazdki na 365 Days of Inspiring Media, pisze „Jeremy pokazuje poczucie dojrzałości w tych utworach. „Andrew Funderburk, przyznając albumowi trzy gwiazdki w CM Addict, pisze: „I Will Follow wydaje się być małym krokiem w tył, w stronę tego, jak pasjonująca i prawdziwa była niegdyś jego muzyka.”

Lindsay Williams, przyznając albumowi cztery gwiazdki w The Sound Opinion, pisze: „I Will Follow jest jak dotąd najlepszym dodatkiem do dyskografii Campa,”

Oceniając album na cztery i pół gwiazdki w Louder Than the Music, Jono Davies mówi: „Jeremy rozpoczął rok z potężnym popowym hukiem.”

Laura Chambers, przyznając albumowi 4.2 na pięć punktów w Christian Music Review, pisze: „Z głosem pełnym surowej miłości, tęsknoty i nadziei, pragnienie Jeremy’ego Campa nie mogłoby być bardziej wyraźne.”

Oceniając album na osiem i pół gwiazdki w Jesus Wired, Rebekah Joy mówi: „I Will Follow to wspaniały album pełen emocjonalnych, pełnych uwielbienia i wypełnionych duszą piosenek.”

Christian St. John, przyznając albumowi pięć gwiazdek w Christian Review Magazine, pisze: „I Will Follow to wydawnictwo, z którego pan Camp może być dumny.

Posłowie

Skrajne opinie recenzentów nie powinny jednak mieć detrymentalnego wpływu na subiektywny odbiór albumu „I Will Follow” przez polskiego słuchacza. Ilu ludzi, tyle opinii, a każdy człowiek ma swoje potrzeby estetyczne i emocjonalne, które mogą być różne na różnych etapach życia lub nawet z dnia na dzień. Nie pozostaje więc nic innego jak tylko zainwestować w ten album odrobinę naszego czasu, który na pewno nie będzie czasem straconym. Przy okazji może okazać się, że odkryliśmy właśnie nasz prywatny album roku, więc – miłego słuchania!

