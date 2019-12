Jeremy Camp i jego świąteczna płyta „Christmas: God with Us”

„Christmas: God With Us” (Boże Narodzenie: Bóg z nami) to ósmy album studyjny – i pierwszy bożonarodzeniowy – współczesnego muzyka chrześcijańskiego, Jeremy’ego Campa, wydany 25 września 2012 roku przez BEC Recordings.

Mówią krytycy

Jonathan Andre, wytwórnia płytowa Indie Vision Music: „Album Jeremy’ego to nurem jeden pośród wielu wydanych w 2012 roku, a dzięki godnym pochwały melodiom, pełnym serca i obietnicy, pierwszy bożonarodzeniowy album Jeremy’ego wprawi nas we właściwy, świąteczny nastrój, przypominając o powodzie naszego istnienia na świecie.

Choć wybór piosenek może niekoniecznie słuszny, zaproponowane przez Jeremy’ego utwory świeckie i religijne znajdą uznanie wśród odbiorców głównego nurtu, i z pewnością będą atutem, jeśli na dalszej drodze kariery piosenkarz postanowi opuścić niszowy rynek. „Christmas: God With U” zaostrza mój muzyczny apetyt na kolejne bożonarodzeniowe albumy (…) Ta płyta daje wiele radości, dobra robota, Jeremy!”.

John DiBiase, portal Jesus Freak Hideout: „Ogólnie, „Christmas: God With Us” to całkiem niezła, pierwsza świąteczna propozycja Jeremy’ego Campa. Fani tradycyjnych piosenek bożonarodzeniowych będą mieć wiele powodów do zachwytu, podczas gdy ci, którzy szukają świeżego i oryginalnego materiału, najprawdopodobniej będą rozczarowani. Jeśli o mnie chodzi, skłaniam się ku tradycyjnym coverom podanym w znanej formie z charakterystycznym akcentem współczesnych artystów, a Jeremy wykonał całkiem niezłą robotę, zostawiając własny ślad na znanych piosenkach. Tradycyjne teksty nie zawsze się sprawdzają, jednak nieznaczna aktualizacja formy może być dla niektórych wystarczająca, by znane utwory znowu zabrzmiały świeżo.

Tak czy inaczej, warto sprawdzić tę płytę choćby dla samego posłuchania rockowego brzmienia Jeremy’ego i jego zabawy przy kilku umieszczonych tu piosenkach. Na „Christmas: God With Us” znajdzie się przynajmniej kilka utworów, jakie warto odtwarzać podczas każdych świąt, a fani Jeremy’ego z pewnością zechcą dodać tę płytę do swojej corocznej, sezonowej kolekcji”.

Rich Smith, portal Louder Than The Music: „Ten album brzmi trochę jak składanka ulubionych utworów bożonarodzeniowych, i taka mogła być intencja Campa, który mówi, że chciał wybrać piosenki, których słuchał w czasie dorastania, i sam je nagrać. Wybrał kolędy świąteczne, jakie on i jego rodzina uwielbiają śpiewać, a kto może z tym dyskutować (…). Ogólnie, to dobra płyta bożonarodzeniowa, w której wyczuwa się modlitewny, nabożny klimat, skłaniająca do refleksji i będąca wspaniałym przypomnieniem, że Boże Narodzenie to dla nas czas świętowania narodzin Jezusa”.

Jonathan Francesco, New Release Tuesday: „Jeremy Camp śpiewa piosenki bożonarodzeniowe. Tak reklamuje płytę okładka i to właśnie otrzymujemy. Nie ma tu nic naprawdę szokującego. Muzyka bożonarodzeniowa to wielka gratka, a artysta kalibru Campa oczywiście musiał w końcu zmierzyć się z bożonarodzeniowym albumem. Chodzi tylko o to, że artysta kalibru Campa powinien wydać płytę, która jest przynajmniej nieco bardziej ‚klasyczna’ niż ta”.

Magazyn „Worship Leader”: „(…) charakterystyczny pomruk Campa dodaje wdzięku niektórym z naszych ulubionych, bożonarodzeniowych melodii umieszczonych na „Christmas: God With Us” (…). Mocna perkusja, produkcja z gatunku pop/rock, która uwypukla śpiew Campa, oraz lista piosenek tworzących zbiór niepodważalnych hitów sprawiają, że płyta jest łatwym wyborem dla fanów i dla każdego, kto szuka nowego zestawu ulubionych utworów (wzbogaconego o jeden oryginalny)”.

