Nawrócenie imama zmienia całą wioskę

Musa służył jako imam w swojej wiosce w Afryce Wschodniej. Nieustannie docierały do niego informacje dotyczące jego syna, Saada, który głosił Ewangelię mieszkańcom wioski. Odważne świadectwo Saada rozgniewało lokalnych przywódców muzułmańskich, którzy ostrzegli Musę, aby powstrzymał swojego syna przed dalszym głoszeniem Ewangelii. Chociaż Musa nie miał nic przeciwko działalności swojego syna, postanowił jednak skonfrontować się z nim. Wtedy stało się coś zaskakującego.

Kiedy Saad studiował Biblię wraz ze swoim pastorem, Musa przyglądał się im z zaciekawieniem. „Był pod wrażeniem tego co słyszał i zapytał, czy mógłby do nich dołączyć, chcąc zrozumieć to, czego naucza Biblia” – powiedział jeden z naszych współpracowników. Musa zaufał Chrystusowi, a jego nawrócenie wpłynęło na całą wioskę doprowadzając do zbawienia prawie wszystkich jej mieszkańców.

Panie, dziękujemy Ci, że Twoje Słowo nie wraca do Ciebie puste, ale zmienia życie ludzi. Dziękujemy Ci za Musę. Dziękujemy Tobie, że jego świadectwo przyprowadziło tak wielu do poznania Prawdy! Dziękujemy Ci, że otworzyłeś oczy Musy na Ewangelię Jezusa Chrystusa. Modlimy się, abyś umacniał go w swoim Słowie, aby mógł stać się Twoim wiernym świadkiem dla wielu. Prosimy Cię o wszystkich tych, którzy uwierzyli dzięki jego świadectwu, aby wiernie podążali za Tobą.

Źródło: Voice of the Martyrs

za Głos Prześladowanych Chrześcijan