Indie: Atak tłumu na kościół

Planowany projekt poszerzenia drogi doprowadził do brutalnego ataku na chrześcijan 13 lutego 2024 r. około 14 osób zostało rannych w ataku na kościół w południowoindyjskim stanie Telangana. Lokalne media poinformowały o grupie około 200 osób, które wtargnęły do budynku. Atak był konsekwencję protestów członków wspólnoty przeciwko projektowi przebudowy drogi, która miałaby przechodzić przez teren kościoła.

Budynek kościoła stoi w tym miejscu od dziesięcioleci

Do eskalacji napięć doszło we wtorek około godziny 20:00. Powodem były plany mieszkańców wsi dotyczące poszerzenia drogi, przy której stoi budynek kościoła. Gdyby projekt przebudowy został zrealizowany, droga przebiegałaby częściowo przez teren kościoła. Wspólnota zaprotestowała przeciwko tym planom, a w odpowiedzi zebrał się rozgorączkowany tłum, który zaatakował kościół. Około 200 napastników wyważyło drzwi, wtargnęło do budynku i zaatakowało około 30 obecnych tam osób kamieniami, cegłami i kijami. 14 spośród zgromadzonych odniosło obrażenia, trzy osoby zostały hospitalizowane z ranami głowy. 20 minut po wtargnięciu napastników do kościoła wezwana policja opanowała sytuację. Wprowadzono tymczasowy zakaz zgromadzeń i aresztowano 11 osób.

Priya Sharma*, lokalna partnerka Open Doors, opisała incydent jako szok dla społeczności chrześcijańskiej w tym stanie. „Dlaczego kościół miałby zostać zaatakowany z powodu poszerzenia drogi? Stoi on w tym miejscu od kilkudziesięciu lat. Po protestach wspólnoty przeciwko projektowi władze mogły podjąć kroki w celu polubownego rozwiązania tej kwestii”.

„Żadne miejsce w naszym kraju nie jest bezpieczne dla chrześcijan”

Paulson*, lokalny partner Open Doors w południowych Indiach, odniósł się do incydentu i jego znaczenia dla społeczności chrześcijańskiej. „W porównaniu z innymi częściami kraju uważamy ten stan za bezpieczny dla chrześcijan. Jednak ten incydent po raz kolejny udowodnił, że żadne miejsce w naszym kraju nie jest bezpieczne dla chrześcijan, ponieważ wierzący zostali tutaj poważnie pobici i ranni. To pokazuje, że jeszcze bardziej powinniśmy modlić się i dzielić Ewangelią pokoju ze wszystkimi”.

*Imię zmienione

Za Open Doors, Polska