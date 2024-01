Hollywoodzki aktor Jesse Hutch wychwala Boga

„Powinienem być… martwy”. Aktor Jesse Hutch wypowiedział tę szokującą deklarację podczas niedawnego wywiadu dla CBN Digital, informując o cudownym uzdrowieniu po szokującym doświadczeniu bliskim śmierci – niezwykłe uzdrowienie, które, jak wierzy, przyszło z ręki Boga.

Hutch, gwiazda nowego filmu Great American Family „A Christmas Blessing”, znany jest z występów w komediach romantycznych, ale niektórzy fani mogą nie wiedzieć, że jest także pobożnym chrześcijaninem, który uwierzył gdy był małym dzieckiem.

„Odmówiłem coś, co nazywa się 'Modlitwą Grzesznika’… z moją babcią, gdy miałem 5 lat u stóp mojego łóżka” – powiedział. „Pamiętam, że dała mi Biblię dla dzieci. Mam ją do dziś”.

Hutch powiedział, że rozwód jego rodziców doprowadził go później do zgłębiania swojej wiary, która rozwijała się przez lata, gdy jego życie zmierzało w kierunku małżeństwa, posiadania dzieci i budowania kariery aktorskiej.

„Bóg cię kocha” – powiedział. „Kiedy spoglądam wstecz na swoje życie, widać było wyraźną rękę, która na wiele sposobów trzymała mnie z dala od kłopotów”.

Hutch ujawnił przerażającą próbę, przed którą stanął, gdy utonął kilkadziesiąt lat temu, pracując jako przewodnik na tratwie, przebywał pod wodą 11-22 minut i prawie umarł.

„Utonąłem, gdy miałem 21 lat” – powiedział. „To był kolejny cud w moim życiu. … Powinienem być martwy. Nie powinienem żyć, a jeśli tak, to nie powinienem być w stanie mówić, nie powinienem być w stanie słyszeć, nie powinienem być w stanie rozmawiać”.

Aktor powiedział, że ktoś znalazł go pod wodą i przetransportował do szpitala, gdzie umieszczono go w komorze ciśnieniowej. Pomimo tego, co powinno być śmiertelnym wydarzeniem, Hutch wyzdrowiał w ciągu kilku tygodni.

„To absolutny cud, człowieku”, powiedział. „W ciągu kilku tygodni… czułem się dobrze. Moje bębenki nie eksplodowały, a powinny”.

Ostatecznie Hutch wierzy, że jego przetrwanie jest przypomnieniem „ręki Boga” na jego życiu.

Nowy film aktora, „A Christmas Blessing”, jest obecnie emitowany na kanale Great American Family i można go oglądać na kanale Great American Pure Flix.

Autor: BILLY HALLOWELL

Źródło: CBN News