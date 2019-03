Exodus 15 – Tu i teraz

Po kilku latach od wydania płyt „Bo Jesteś” i „Bo Jesteś większy”, exodus 15 powraca z kolejnym albumem uwielbieniowym. Płyta „Tu i teraz” to zapis dźwięków i słów, które dojrzewały wśród członków zespołu już od jakiegoś czasu. Większość kompozycji to autorskie utwory, które są podsumowaniem ostatnich kilku lat śpiewania i koncertowania w różnych częściach Polski. Oprócz własnych kompozycji, na płycie znalazły się również znane na całym świecie pieśni uwielbienia zespołów Hillsong czy Elevation Worship. Nowy Album jest albumem studyjnym, dzięki czemu każdy zagrany i wyśpiewany dźwięk był starannie przemyślany.

Praca nad nowym materiałem trwała kilka intensywnych miesięcy. Modlitwa i szczere uwielbienie Boga płynące z nowych utworów, pomogą słuchaczom zatrzymać się na chwilę, zastanowić się nad tym co powinno być sensem życia tu i teraz. Według słów Jezusa, żyjemy w takim momencie historii świata, gdy każdy człowiek może uwielbiać Boga wszędzie i zawsze, bez względu na miejsce i czas.

Koncert premierowy nowej płyty exodus 15 w Tomaszowie Mazowieckim będzie okazją by uwielbić Boga tu i teraz, w duchu i w prawdzie.

Data wydania płyty: 30 marca 2019

O zespole

Exodus15 to zespół muzyczny założony z inicjatywy Fundacji Proem w 2005 roku.

W 2008 roku wydał pierwszą płytę live, „Koncert Nadziei”. W marcu 2010 Exodus 15 nagrał swoją pierwszą w pełni autorską płytę „O Tobie”. Między rokiem 2007 a 2010 exodus 15 udał się czterokrotnie w trasę koncertową do USA, gdzie w sumie miał możliwość grania dla ok. 80000 ludzi. Obfitym w działania zespołu okazał się rok 2012 w którym muzycy nagrali dwie płyty („Jak dzieci” w kwietniu, „Kolędy” w listopadzie) oraz piąty raz zespół odbył trasę koncertową w USA. W 2013 roku exodus 15 wydał koncertową płytę „Bo Jesteś”. Rok później zespól występował podczas Festiwalu Nadziei na stadionie Legii w Warszawie grając dla ok. 15000 osób. W tym samym roku exodus 15 współtworzył debiutancką płytę Estery Pańczak „Dla przyjaciół”. Rok później, w dziesiątym roku funkcjonowania zespołu, muzykom udało się nagrać płytę dla dzieci i rodzin „Czemu nie?!” oraz zarejestrować materiał do koncertowej płyty „Bo Jesteś WIĘKSZY”, której premiera miała miejsce w marcu 2016.

Exodus 15 w swojej ponad dziesięcioletniej historii występował na dużych festiwalach i w małych salach kościelnych, podczas dni miast i przy okazji skromnych plenerowych wydarzeń. Byliśmy i ciągle jesteśmy gotowi grać wszędzie tam gdzie nasza muzyka może mieć wpływ na ludzi wokół nas.

źródło: exodus15.pl