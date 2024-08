Esmaeil Narimanpour skazany na karę więzienia

W Wigilię Bożego Narodzenia 2023 r. Esmaeil Narimanpour został zatrzymany przez służbę bezpieczeństwa. Irański wyznawca Jezusa został oskarżony o „działanie przeciwko bezpieczeństwu narodowemu poprzez komunikowanie się z chrześcijańskimi organizacjami syjonistycznymi”. 30 kwietnia został zwolniony za kaucją po spędzeniu ponad czterech miesięcy w areszcie.

28 maja odbyła się rozprawa, na której zapadł wyrok skazujący Esmaeila na pięć lat pozbawienia wolności. Nasz brat w Chrystusie ma 20 dni na odwołanie się od wyroku lub poddanie się karze pozbawienia wolności. Obecnie oczekuje on na wezwanie do stawienia się przed sądem w celu odbycia kary.

Módlmy się, aby Boży pokój ogarnął Esmaeila i jego rodzinę, gdy muszą stawić czoła decyzji sądu. Niech Pan również obdarzy Esmaeila i jego prawnika tak bardzo potrzebną w tej sytuacji mądrością i poprowadzi ich, gdy będą podejmować kolejne kroki prawne, w nadziei, że doprowadzi to do sprawiedliwości, a wyrok zostanie pomyślnie zaskarżony. Podczas gdy ten wierzący z modlitwą oczekuje na korzystny wynik, niech nie zabraknie mu również okazji do głoszenia nadziei Ewangelii wszystkim wokół niego.

Źródło: Article18, VOM Canada

za Głos Prześladowanych Chrześcijan